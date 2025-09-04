明報新聞網
娛樂

冠軍陳詠詩稱跟男友親密是愛的象徵 亞軍施宇琪季軍袁文靜無懼另一半被起底

【明報專訊】出爐港姐冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜和最上鏡小姐暨友誼小姐李尹嫣昨日到旺角出席領獎活動，師姐馮盈盈和朱千雪任頒獎嘉賓。陳詠詩早前被爆有學霸圈外男友，當選後刪除社交平台的性感照，近日她與男友在泳池激吻的片段流出，她對此淡定回應稱是愛的象徵，不覺得是負面事，不擔心再有片流出，還說可跟大家分享。亞季軍施宇琪與袁文靜都有拍拖，有心理準備男友被起底，思想正面不擔心。

記者：鍾一虹

陳詠詩表示當選港姐後心情仍然很興奮，會爭取時間補充睡眠休息，會陸續與家人好友食飯慶祝；施宇琪與袁文靜近日忙回覆好友及粉絲的恭賀留言。陳詠詩與圈外男友在泳池激吻片段流出，她表示沒有留意，近幾個月忙於選美賽事，將感情低調處理。網友不停翻炒她跟男友的親密照，陳詠詩不認為是負面事情，大方說：「這些是愛的象徵，如果大家想看我更多生活片段，可分享給大家，冇乜所謂！」

大合照欠庄靜璟 袁稱對方有事先離去

施宇琪被網民翻出曾遭連登討論區男子起底力追，她表示有留意，不認為是負面新聞，「我沒有做不好的事，其實是很久之前的事，已不太記得細節」。她與袁文靜表示談戀愛方面都很低調，施宇琪有心理準備成為新聞對象，「幸好男友都屬於形象正面和健康，不太擔心他被網民起底」。

袁文靜笑言男友若被起底，相信大家都會很喜歡他，「因為他都很正面樂觀，他也識唱rap，我才藝表演唱rap，男友都有幫忙填詞」。庄靜璟落選後顯得失望，在社交平台放負，袁文靜賽後貼佳麗大合照獨欠庄靜璟，袁文靜解釋佳麗之間沒有不和，「當晚她好似因朋友有事而先行離去，我忙到半夜，未有時間了解她的情况，她回覆信息比較慢」。

朱千雪否認再懷孕 待無綫安排工作

朱千雪透露有看港姐決賽，讚佳麗質素高，很開心活動上跟得獎師妹見面。有否跟師妹分享面對輿論和新聞的經驗？她自言當年比較幸運，社交平台還未太流行，沒有被起底的經驗，「面對很多輿論時，聽完就算，最緊要做好自己、享受過程，因為沒法控制每一個人都鍾意我」。馮盈盈稱未察覺幾名得獎師妹遇到面對新聞的煩惱，相信她們懂得處理。

朱千雪早前帶1歲兒子到越南旅遊，在社交平台貼穿鬆身裙的生活照，疑似再度懷孕，她笑說：「我著窄身又被人話肥，著鬆身又話有孕，其實我好難做，連媽媽都打電話來求證『是否要恭喜你？』很搞笑！生育方面順其自然，現在我都很忙，因為阿仔很活躍，我要追住他，每星期都要帶他上學前班。」談到幕前工作，她表示自2012年參選港姐加入無綫，一直保持合作關係，只是中間去讀書和生小孩才減少曝光，未來工作正等待公司安排。

