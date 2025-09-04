冠軍陳詠詩稱跟男友親密是愛的象徵 亞軍施宇琪季軍袁文靜無懼另一半被起底

記者：鍾一虹

陳詠詩表示當選港姐後心情仍然很興奮，會爭取時間補充睡眠休息，會陸續與家人好友食飯慶祝；施宇琪與袁文靜近日忙回覆好友及粉絲的恭賀留言。陳詠詩與圈外男友在泳池激吻片段流出，她表示沒有留意，近幾個月忙於選美賽事，將感情低調處理。網友不停翻炒她跟男友的親密照，陳詠詩不認為是負面事情，大方說：「這些是愛的象徵，如果大家想看我更多生活片段，可分享給大家，冇乜所謂！」

大合照欠庄靜璟 袁稱對方有事先離去

施宇琪被網民翻出曾遭連登討論區男子起底力追，她表示有留意，不認為是負面新聞，「我沒有做不好的事，其實是很久之前的事，已不太記得細節」。她與袁文靜表示談戀愛方面都很低調，施宇琪有心理準備成為新聞對象，「幸好男友都屬於形象正面和健康，不太擔心他被網民起底」。

袁文靜笑言男友若被起底，相信大家都會很喜歡他，「因為他都很正面樂觀，他也識唱rap，我才藝表演唱rap，男友都有幫忙填詞」。庄靜璟落選後顯得失望，在社交平台放負，袁文靜賽後貼佳麗大合照獨欠庄靜璟，袁文靜解釋佳麗之間沒有不和，「當晚她好似因朋友有事而先行離去，我忙到半夜，未有時間了解她的情况，她回覆信息比較慢」。

朱千雪否認再懷孕 待無綫安排工作

朱千雪透露有看港姐決賽，讚佳麗質素高，很開心活動上跟得獎師妹見面。有否跟師妹分享面對輿論和新聞的經驗？她自言當年比較幸運，社交平台還未太流行，沒有被起底的經驗，「面對很多輿論時，聽完就算，最緊要做好自己、享受過程，因為沒法控制每一個人都鍾意我」。馮盈盈稱未察覺幾名得獎師妹遇到面對新聞的煩惱，相信她們懂得處理。

朱千雪早前帶1歲兒子到越南旅遊，在社交平台貼穿鬆身裙的生活照，疑似再度懷孕，她笑說：「我著窄身又被人話肥，著鬆身又話有孕，其實我好難做，連媽媽都打電話來求證『是否要恭喜你？』很搞笑！生育方面順其自然，現在我都很忙，因為阿仔很活躍，我要追住他，每星期都要帶他上學前班。」談到幕前工作，她表示自2012年參選港姐加入無綫，一直保持合作關係，只是中間去讀書和生小孩才減少曝光，未來工作正等待公司安排。