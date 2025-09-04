與張天穎和平分手 陳毅燊稱再見亦是朋友

【明報專訊】陳毅燊（ANSONBEAN）、陳曉東和查小欣等昨日出席假會展舉行的時裝周活動。ANSONBEAN最近為角色地獄式減肥，體重由76公斤減至65公斤。問到消瘦會否令女友張天穎心痛？他支吾以對，透露兩人已分手一段時間，「之前我要拍戲，她要開演唱會，大家協議暫不公開，以免影響演出。分手是因兩個人總會有一定問題，感情上是可以繼續，但理性覺得不以情侶身分相處較舒服」。
ANSONBEAN之前因心理狀態暫別娛樂圈，他稱情緒問題非分手導火線，二人拍拖年多，強調和平分手，再見亦是朋友，日後見面不會尷尬，繼續互相關心和支持，失戀後專心工作。
陳曉東為明年紅館騷操肌
陳曉東昨日50歲生日，工作後跟家人吃飯慶祝，透露希望趁今次活動物色時裝設計師，為明年6月紅館演唱會設計服裝，「有設計師提議在我的腹部開窿，已開始努力健身操練，因日前承諾要騷6嚿腹肌。最緊要造型適合自己和配合演唱會主題，不想太花巧，回歸自然為主」。
查小欣被醫生勸少發脾氣
查小欣早前因心絞痛於深切治療部留醫，表示當日因血壓急跌心口痛，慶幸沒有暈倒休克，經檢查已沒大礙，醫生建議她少發脾氣，盡量心平氣和。羅家英接受她訪問大爆私隱而激怒太太汪明荃（阿姐），查小欣形容羅家英是睡火山，岩漿爆發自然周圍焫火頭，「事後大家對訪問也看得很開心，有很多想像空間發揮，羅家英和阿姐沒有因訪問內容生氣，最近還有一齊食飯，為阿姐慶祝生日」。
記者：林蘊兒
攝影：劉永銳
相關字詞﹕張天穎 查小欣 陳曉東 陳毅燊（ANSONBEAN）