凌文龍跟姜皓文互斬 狂NG認衰 廖子妤被「侵犯」傷尾龍骨

凌文龍稱習慣借位累事

姜皓文直認比較喜歡跟新導演合作，因對方不知他是什麼類型的演員，能給他很多新意見，「喜歡拍戲被導演調校，始終是導演的作品，導演話OK就OK」。

凌文龍再演反派，表示要多謝導演想找一個望落比較善良的人去演，「其實演完《黃金花》後，已殺了不少人，差不多套套都殺人，不過都好開心，有好多不同面向角色給我試」。他首次與姜皓文合作，二人忠奸對立，當中還有動作戲，表示合作得很開心，不過十分抱歉，拍互斬戲時令對方NG重拍很多次，「佢已經叫我捅落去，話頂得住，但因為自己舞台劇出身，習慣借位，咁樣就會穿崩，不禁打自己的衰手」。

廖子妤接受由少女變女人

廖子妤戲中與兒子相依為命，大讚演其子的小演員好乖，「他是『自來熟』，跟成年人接觸不會怕陌生，當時他9歲成日攬住我，現在已上中學」。她與姜皓文由《骨妹》開始，已合作過多套電影，「首次合作是八九年前，佢愈來愈有型，好似沒有變過，我愈來愈大個，已經不夠膽講自己是女仔，要接受是女人的事實」。姜皓文笑道：「佢係女人，我變阿伯了！」

廖子妤很開心和姜皓文再合作，因為自己講什麼，對方都會笑，「我平時好鍾意搞笑，但沒有人理我，只得他會笑，覺得佢份人真係好，這個組合產生好多化學作用」。她透露不用拍打戲反而受傷，有場被侵犯戲，不懂就力弄傷尾龍骨，戲中還有不少吸煙戲，「拍《飯戲攻心》時，曾被黃子華批評吸得唔似，之後學識吸煙，發覺學識一個新技能後，陸續有這些機會，不過角色需要才會吸」。

記者：林祖傑