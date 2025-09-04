明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

凌文龍跟姜皓文互斬 狂NG認衰 廖子妤被「侵犯」傷尾龍骨

【明報專訊】姜皓文、廖子妤與凌文龍主演新晉導演關文軒執導的《惡人當道》，分別飾演信教改邪歸正的退隱江湖大佬、過氣MK妹單親媽媽，以及抗拒高壓家庭變反叛誤入歧途的兒子。姜皓文再演江湖大佬，稱今次有別於過往，他是為街坊出頭的從良退隱江湖大佬，完全正派，與尹揚明、張松枝和葉童分別有多場對手戲，「好開心，好耐冇見，尤其尹揚明，以前合作不多，但他對後輩依然好好，給予很多意見和分析怎去演。最深刻是葉童姐姐的氣場，令大家很開心去完成戲分，收工還會飲兩杯，她戲中角色經常醉醺醺，但我不知她拍攝時有沒有真飲酒」。

凌文龍稱習慣借位累事

姜皓文直認比較喜歡跟新導演合作，因對方不知他是什麼類型的演員，能給他很多新意見，「喜歡拍戲被導演調校，始終是導演的作品，導演話OK就OK」。

凌文龍再演反派，表示要多謝導演想找一個望落比較善良的人去演，「其實演完《黃金花》後，已殺了不少人，差不多套套都殺人，不過都好開心，有好多不同面向角色給我試」。他首次與姜皓文合作，二人忠奸對立，當中還有動作戲，表示合作得很開心，不過十分抱歉，拍互斬戲時令對方NG重拍很多次，「佢已經叫我捅落去，話頂得住，但因為自己舞台劇出身，習慣借位，咁樣就會穿崩，不禁打自己的衰手」。

廖子妤接受由少女變女人

廖子妤戲中與兒子相依為命，大讚演其子的小演員好乖，「他是『自來熟』，跟成年人接觸不會怕陌生，當時他9歲成日攬住我，現在已上中學」。她與姜皓文由《骨妹》開始，已合作過多套電影，「首次合作是八九年前，佢愈來愈有型，好似沒有變過，我愈來愈大個，已經不夠膽講自己是女仔，要接受是女人的事實」。姜皓文笑道：「佢係女人，我變阿伯了！」

廖子妤很開心和姜皓文再合作，因為自己講什麼，對方都會笑，「我平時好鍾意搞笑，但沒有人理我，只得他會笑，覺得佢份人真係好，這個組合產生好多化學作用」。她透露不用拍打戲反而受傷，有場被侵犯戲，不懂就力弄傷尾龍骨，戲中還有不少吸煙戲，「拍《飯戲攻心》時，曾被黃子華批評吸得唔似，之後學識吸煙，發覺學識一個新技能後，陸續有這些機會，不過角色需要才會吸」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕惡人當道 凌文龍 廖子妤 姜皓文

上 / 下一篇新聞