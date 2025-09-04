明報新聞網
娛樂

鄭中基避談婚變是否涉何慶湘 稱子女近况幾好 不擔心官司審訊結果

鄭中基避談離婚與前經理人何慶湘有關
何超儀怒斥「借病宣傳」後刪文 Brian澄清一場誤會

【明報專訊】鄭中基自編自導自演電影《阿龍》拍完7年於昨日上畫，前晚出席首映禮，開心作品面世，否認映期延後數月跟離婚有關，亦避談婚變是否涉及前經理人何慶湘，只說與余思敏離婚的事交由律師處理，子女近况幾好，未有太擔心審訊結果，說現在唯一擔心是新片票房。廿四味成員李凱賢回應疑曾談論隊友陳子聰的健康情况，惹對方太太何超儀不滿，他說私下跟何超儀傾過，中間有誤會，大家仍是朋友。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

鄭中基與胡耀輝聯合執導的《阿龍》前晚舉行首映禮，鄭中基與周秀娜、姜皓文分享拍攝點滴。鄭中基解釋《阿龍》上畫前要經審批，版本修剪近20次，曾感沮喪，現在終能上映，覺得很開心，剪走的主要是太暴力的畫面。《阿龍》本於今年4月上映，惟3月時鄭中基與太太余思敏傳出婚變，映期延後。對於電影被指因他離婚而延期上畫，鄭中基「嘩」一聲說：「不是嘛！」周秀娜和姜皓文幫口稱電影是受新冠疫情和審批問題影響。

計劃開拍靈異喜劇新片

鄭中基早前與余思敏就離婚一事現身家事法庭，有指他為此停工及身形消瘦，鄭中基表示心情OK，一直有開工，並計劃與胡耀輝合作拍新片，以靈異為題材的喜劇。問到離婚事宜，他說：「交畀律師處理，未知幾時有審訊結果。」鄭中基稱沒有擔心太多，目前唯一擔心只是《阿龍》票房。問到子女近况？他說：「佢哋幾好。」至於有指跟余思敏離婚，是與前經理人何慶湘有關，他避談說︰「今（前）日我哋都係講番電影啦！」

周秀娜承諾票房好曬水著相

鄭中基稱之前優先場到戲院謝票，見觀眾看得很肉緊，收集不少意見。故事題材屬悲慘，他拍攝時瞓身落力演出，強調拍這套片只為警惕家長，非為爭獎而拍，他笑說：「電影金像獎就一定會報名，有沒有獎是另一回事，各花入各眼。」你拍這部戲拍到爆痔瘡，不想有回報？鄭中基謂：「如果因為痔瘡而得獎，自己會覺得不好意思。」他們計劃稍後相約食飯慶祝，周秀娜公開承諾，如果票房成績好，不介意在社交平台上載水著相報答觀眾，「因為在泰國拍完戲，放假留在當地玩，珍藏很多相，著比堅尼是不是好大膽？視乎大家各花入各眼」。鄭中基和姜皓文稱不介意騷肌，會苦練身形，不過現時只得一嚿腹肌。

被何超儀鬧爆 李凱賢沒有生氣

組合廿四味成員李凱賢為支持合作過的周秀娜，專誠撐場，盼與鄭中基未來可在電影和音樂上交流，甚至自薦演出對方新片。他早前出席活動談及隊友陳子聰病况，稱對方到美國接受手術順利，正在休養，廿四味又計劃年底開騷，陳子聰屆時應該OK可參與。報道後疑引起陳子聰太太何超儀不滿，在社交平台發文鬧爆，稱有人借兄弟做宣傳。談到何超儀不滿一事，李凱賢說雙方已聯絡：「我們私底下有傾過，已沒有事，大家仍是朋友，亦尊重他們。我覺得中間有些誤會，可能是他們接收信息上的誤會。我沒有嬲，就是因為誤會，大家都沒有動機，也沒有心，誤會就是誤會，不會影響兄弟感情。」他表示廿四味有個群組互相聯絡，與其他人一樣，大家都關心陳子聰身體情况，會傳正面信息祝福他所有事都順順利利。至於廿四味是否12月有演出，李凱賢稱以個人身分說，目前仍在計劃中，尚未落實，盼獲大家支持。

