娛樂

【開箱】《十二使者》收視崩盤 馬東石獨力難支

【明報專訊】韓片《犯罪都巿》系列的馬東石監製、編劇兼主演KBS電視台奇幻動作劇《十二使者》，故事以中國十二生肖為靈感，加上《寶物島》朴炯植、《死期將至》徐仁國、《離婚保險》李主儐、《回答吧！1988》成東日及《八尺門的辯護人》台灣女星雷嘉汭等合演，製作陣容強勁，然而上月23日開播至今，收視由8.1%急跌至第4集的3.1%，「死因」包括劇情老套、人物設定古怪、動作及特技場面欠佳，單靠馬東石的招牌巨臂仍難以支撐。香港觀眾可以在影視串流平台Disney+收看。

靈感源自生肖

《十二使者》以現代為背景，首集先以旁白解釋擁有十二生肖賦予異能的「天使」，早在遠古時代已把冥界「邪靈」昊鬼（朴炯植飾）封印，卻在數千年後的今天，昊鬼被祭司解封，可惜天使能力已失，隱姓埋名過着普通人生活，首領「老虎」泰山（馬東石飾）豈能坐視不理？率領其他天使對抗邪惡勢力。

十二生肖的鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬各有象徵性的技能，例如「老虎」泰山（馬東石飾）是12天使之首，擁有絕對力量，在過去的戰鬥中，因失去牛、兔、羊及雞4位拍檔，變得鬱鬱不歡，從此隱姓埋名，開設「天使資本」集團，專門放高利貸予黑道或罪犯；「猴」元勝（徐仁國飾）身手敏捷且足智多謀，是泰山的左右手，還有象徵「龍」的米爾（李主儐飾）、「豬」多尼（高圭弼飾）、「狗」姜智（康美娜飾）、「鼠」鼠石（成愉頻飾）、「馬」馬淑（安芝慧飾）及「蛇」鈴兒（雷嘉汭飾）。

劇情薄弱混亂

劇集描述天使在人間的使命，又探討他們如何在現代社會生活，例如首兩集講到泰山借貸給黑道人物，單憑拳頭便輕鬆收回本金與利息，過着富裕生活，同時幫助貧苦大眾。不過，由於天使擁有千年壽命，且受生肖影響，經常招惹動物，繼而引發騷亂，不得不隱姓埋名。劇集也提到天使的悲傷往事，曾在朝鮮時代百姓面前使用異能，結果慘遭暗算，差點被人殺害。

《十二使者》劇情薄弱且混亂，故事提到12天使封印昊鬼後，異能同時失去，然而米爾仍能使出超能力，卻沒解釋原因；劇集多次強調天使就像普通人，單靠苦練的搏擊技能，根本無法打敗惡靈，象徵「烏鴉」的昊鬼解封後，理論上可以把天使一舉殲滅，他卻拖拖拉拉，首4集只會站在天台「擺姿勢」，令人鬱悶且費解。另外，追隨邪惡力量的祭司薩旻（金燦亨飾）解封昊鬼後，跟對方說只要找回3顆「魂石」，便能得到傳說中的「海太」力量，繼而向12使者報仇，難道邪惡勢力不知天使已失去異能？難免令人覺得劇本破綻百出。

角色着墨不均

在角色設計上，除了花上較多篇幅描寫泰山的內心世界及背景資料外，其他角色欠缺筆墨，略嫌大材小用，尤其飾演鈴兒的雷嘉汭，全劇幾乎沒有對白，演技受到局限，表現令人失望。動作場面與電腦特效也未如理想，打鬥場面雖然不少，卻因群戲為主，造成畫面混亂，動作設計也未見新鮮。《十二使者》全劇共分8集，截稿前尚欠4集未播，且看收視能否谷底反彈。

相關字詞﹕朴炯植 馬東石 韓劇 十二使者 開箱

