娛樂

《黑白大廚》製作人譏《一飯封神》抄襲

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨在首爾舉行《綜藝慶典2025》，推介今年第4季及明年播出的韓國綜藝節目。提到謝霆鋒擔任評審的內地烹飪真人騷《一飯封神》，被指抄襲《黑白大廚：料理階級大戰》，後者製作人金學慜表示看罷相關片段，批評《一飯封神》由布景到流程、鏡頭擺位、背景音樂等，幾乎與《黑白大廚》一模一樣，令他感到遺憾，更語帶譏諷地說：「努力到這種程度，真的了不起。」Netflix韓國綜藝總監柳基煥覺得《一飯封神》刻意模仿，要求騰訊停播節目，強調Netflix重視版權，期待騰訊方面回應。

Netflix宣布《黑白大廚》第2季將於12月上架，早前捲入食安爭議的白種元續任評審，柳基煥解釋節目參與人數眾多，為了減輕影響，按照原定計劃播放。

其他綜藝包括《犯罪現場Zero》本月23日上架，《體能之巔：亞洲》下月推出，李壽根、殷志源及曹圭賢演出《去肯尼亞的一日三餐》11月開播，《怪奇謎案限時破》、《奇案84的奇趣民宿》及《母胎單身戀愛大作戰》均開拍第2季，《魔鬼的計謀》推出第3季，全新節目《說走就走：李瑞鎮的德州德州》及《劉在錫的B&B規則！》則要等到明年才亮相。

相關字詞﹕韓國綜藝節目 黑白大廚：料理階級大戰 一飯封神

