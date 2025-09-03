《黑白大廚》製作人譏《一飯封神》抄襲

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨在首爾舉行《綜藝慶典2025》，推介今年第4季及明年播出的韓國綜藝節目。提到謝霆鋒擔任評審的內地烹飪真人騷《一飯封神》，被指抄襲《黑白大廚：料理階級大戰》，後者製作人金學慜表示看罷相關片段，批評《一飯封神》由布景到流程、鏡頭擺位、背景音樂等，幾乎與《黑白大廚》一模一樣，令他感到遺憾，更語帶譏諷地說：「努力到這種程度，真的了不起。」Netflix韓國綜藝總監柳基煥覺得《一飯封神》刻意模仿，要求騰訊停播節目，強調Netflix重視版權，期待騰訊方面回應。