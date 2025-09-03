明報新聞網
狄維莊遜競賽片贏15分鐘掌聲 擁抱導演激動落淚 美媒指奧斯卡大熱

【明報專訊】第82屆威尼斯影展主競賽片《The Smashing Machine》前日舉行首映禮，戲中飾演美國摔角手兼綜合格鬥家Mark Kerr的《幻險森林奇航》大隻佬狄維莊遜（Dwayne Johnson）贏盡口碑，獲全場觀眾起立鼓掌達15分鐘，跟《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）另一競賽片《科學怪人》（Frankenstein）平分今屆最長掌聲紀錄，狄維感動得淚流滿面，美媒Variety以班頓費沙（Brendan Fraser）兩年前憑《鯨》贏得金像影帝的激動場面作比較，預測新片將會成為下屆奧斯卡熱門候選。

《未成大器》賓尼沙夫迪（Benny Safdie）執導，狄維莊遜跟《幻險森林奇航》拍檔愛美莉賓特（Emily Blunt）再演情侶的傳記片《The Smashing Machine》，前日在威尼斯舉行首映禮，《鬥戲影業》薛夫洛根（Seth Rogen）、《我想結束這一切》導演查理考夫曼（Charlie Kaufman）、女歌手Halsey等亮相紅地氈。電影講述外號「粉碎機器」的美國摔角手兼綜合格鬥家Mark Kerr半生傳奇故事，後者亦有捧場，並跟扮演他的狄維合照。新片由獨立電影公司A24發行，10月3日在美國開畫。

狄維莊遜接受美媒Variety訪問時稱，接拍《The Smashing Machine》原因是「希望挑戰過去從未嘗試的角色，拍攝一些有意義的、探索人生掙扎和痛苦的作品」；另外，他亦讚揚導演賓尼「在講故事能力方面，不斷突破界限，有時甚至令人感到不舒服，但又引人入勝」。首映禮結束後，全場起立拍掌15分鐘，導演激動得把男女主角擁抱入懷，狄維亦被現場氣氛感染至淚流滿面。

雅曼達施菲新片反應佳

同日下午《新創大騙局》雅曼達施菲（Amanda Seyfried）主演競賽片《The Testament Of Ann Lee》亦舉行首映禮，這部由《擠逼的心房》女導演夢娜法斯科（Mona Fastvold）自編自導、《粗獷派建築師》導演丈夫畢迪高比（Brady Corbet）聯合編劇的音樂電影，以18世紀英國震教徒（Shakers）創辦人Ann Lee的故事為藍本，據悉現場觀眾反應熱烈，跟《科學怪人》及《The Smashing Machine》同樣獲得15分鐘掌聲致敬，夢娜見狀熱淚盈眶，轉身擁抱老公和女兒，場面感人。

金露華獲頒終身成就獎

提起《科學怪人》，導演基拉莫狄多路負責頒發終身成就金獅獎予《迷魂記》92歲女星金露華（Kim Novak），後者盛裝亮相，外表卻變得令人陌生，情况跟她在2014年出席奧斯卡後，遭特朗普透過社交媒體譏諷「她應該入稟控告整容醫生」不相伯仲。金露華當年坦承為變靚而接受醫美手術，但效果並不理想。

她到威尼斯領獎之餘，大會亦放映紀錄片《Kim Novak's Vertigo》，分享她在美國大蕭條時代於芝加哥的貧困環境中成長、參演「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）經典《迷魂記》過程，以及離開荷李活到俄勒岡州隱居等人生經歷，電影提到母親曾經兩度嘗試殺死她的悲慘過程，「大蕭條為美國人帶來苦難，母親當時懷孕，明知負擔不來，於是墮胎但失敗，出世後又試圖用枕頭悶死我，結果亦不成功」。

