娛樂

【娛樂場】中國內地電影展2025 放映多元作品展生活文化

【明報專訊】每個地方皆有獨特的生活面貌，電影可以為觀眾解讀不同地方的文化，來一場光影文化交流盛宴。「中國內地電影展2025」9月10日至10月29日舉行，精選12部風格各異，題材多元的內地電影，包括《天堂旅行團》、《祝你幸福！》、《朱同在三年級丟失了超能力》、《家庭簡史》、《負負得正》、《我們一起搖太陽》、《野孩子》、《穿過月亮的旅行》、《長沙夜生活》、《乘船而去》、《目中無人：以眼還眼》與動畫《雄獅少年2》，分別於香港文化中心大劇院、香港電影資料館電影院和香港太空館演講廳放映。

開幕電影《天堂旅行團》改編張嘉佳同名小說，入選第32屆北京大學生電影節「光影青春」影片，由劉杰執導，彭昱暢、吳謹言、魏大勳、楊恩又和李雪琴主演。講述生活一團糟的宋一鯉（彭昱暢飾），突然被一個古靈精怪的小女孩余小聚（楊恩又飾）「綁」上車，展開一趟公路旅行。一路上，他們遇見形形色色的人，經歷啼笑皆非的事，在分享歡笑與眼淚的過程中，兩人互相取暖，給彼此灰暗的生活透進一點光。

《天堂旅行團》戳中都市人心

《天堂旅行團》在真實的生活困境和一點點荒誕的旅程間找到了奇妙的平衡，戳中很多都市人的心。那些微小卻椎心的細節，讓人重新看見生活中被忽略的溫暖和牽絆。彭昱暢演活成年人的疲憊與掙扎，小演員楊恩又的靈氣更是點睛之筆。一段笑中帶淚的公路奇遇，觀眾或能在生活的迷惘裏感受一絲被治癒的可能。

《雄獅少年2》以國粹譜奮鬥精神

12部戲中唯一動畫《雄獅少年2》，在內地上映時獲豆瓣網評分8.5。延續第一集「醒獅」主題，來自廣東的舞獅少年阿娟初踏大上海，為急需做手術的父親籌錢，應允代表一家日漸衰落的傳統武術拳館，出戰「上海格鬥之夜」武術大賽。征途上，他需要擊潰的不僅是各路強敵，還有根深柢固的文化偏見，以及自身內心的掙扎。《雄獅少年2》描繪當代小鎮青年在理想、現實、家庭和社會壓力下的掙扎與韌性。通過阿娟的現實困境，展現一種困守於傳統文化與直面現實挑戰的生存力量，並以國粹「醒獅」為文化符號，譜出少年追夢的熱血奮鬥精神。

電影集生命家庭情感狂想議題

《祝你幸福！》將挑戰倫理的議題搬上大銀幕，探討當今婚姻與家庭、愛與放手的平衡。《朱同在三年級丟失了超能力》，透過孩子童趣的視角勾勒成人世界的荒誕，純真中暗藏銳利的社會觀察，讓人重新審視內心的童真。

《我們一起搖太陽》以喜劇包裝生命一點一滴消逝的悲傷，以樂觀對抗死亡的陰霾。在眾多聚焦年輕主角的作品之外，《乘船而去》通過詩意的影像，描繪一名老人從容告別的生命圖景。

相關字詞﹕雄獅少年2 天堂旅行團 中國內地電影展 2025

