娛樂

「夜粥小組」夜場打碟受歡迎 畏高江𤒹生忍喊玩飛索

AK認畏高被迫玩飛索 楊樂文稱MIRROR七周年 全員將合體

【明報專訊】MIRROR「夜粥小組」楊樂文（Lokman）、江𤒹生 （AK）、王智德（Alton）和陳瑞輝 （Frankie）昨日到觀塘商場宣傳月底首播的ViuTV團綜《夜粥先生幾多點》，分享拍攝點滴，4子鬥拗手瓜和派應援扇，炒熱現場氣氛。他們透露團綜玩轉香港夜繽紛，包括爬上太平山玩飛索、夜場打碟與玩滾軸溜冰。4子到夜場體驗DJ打碟，是否很受女仔歡迎？楊樂文說：「我們純粹體驗，因客人不知我們會來，全都是真實客人，所以受所有人歡迎，但見到這情况有壓力，幸大家都好畀面，反應還好。」

畏高的江𤒹生是小組中最驚玩飛索，「風景好靚，我一眼都冇望過，就知我有幾恐懼，大家到時睇節目就知，真的生理和心理都驚，上次拍MIRROR團綜要玩笨豬跳，今次是公司第二次逼我做啲做唔到嘅嘢，爬山還要真的爬，好似蠄蟝咁，好高難度」。陳瑞輝自爆不懂滾軸溜冰，最終改踩滑板車。

4子透露到酒吧和食消夜地方拍攝，沒有飲醉酒，所以沒有人喊，江𤒹生說：「只是我玩飛索嚇到想喊，最後都忍住男兒淚。」「妹豬組」去韓國拍團綜，他們留港拍攝可感不公？「夜粥小組」異口同聲稱不會。對於姜濤表示最近靠打拳紓緩壓力，曾拍過拳擊劇的江𤒹生和楊樂文表示沒能力指教姜濤，二人極度業餘，怕整親對方擔當不起。

預告MIRROR全員出動賀7周年

江𤒹生早前與曾一起在韓國做練習生的台灣男星蕭子墨出席在韓國舉行的亞洲內容及全球串流作品（全球OTT大獎）頒獎禮任頒獎及表演嘉賓，他稱十分開心，深感10年前於韓國做練習生至今沒有白過，整件事很夢幻。問到可有計劃出韓文歌挑戰當地市場，江𤒹生說：「反而有意想出國語歌，韓國市場就順其自然，做好自己現在應有的工作先，與舊隊友蕭子墨什麼合作計劃都有傾，包括我想在台灣做漁民。」

王智德憑ViuTV劇《社畜再培訓先導計劃》獲《ACE FACE OF HONG KONG STAR AWARDS》「最耀眼男演員（電視）」，他直認受寵若驚，「得獎令我增加演戲信心」。楊樂文正忙於排練舞台劇《我推的男子》。MIRROR成員各有各忙，問到何時重聚？他們稱兩個月後MIRROR全員出動賀成軍7周年。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

