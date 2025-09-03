明報新聞網
娛樂

呂爵安認安排林明禎與母同坐 讚胞妹小如豬心臟強大 負評擊不倒

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）8月中完成3場《EDAN LUI "e to E" LIVE 2025》，小休充電後，昨日精神奕奕與COLLAR成員邱彥筒（Marf）出席時裝品牌活動。林明禎被發現與呂爵安母親同坐欣賞尾場演唱會，呂爵安承認安排緋聞女友林明禎跟媽媽坐，「對我來說演唱會是開心和大件事，想佢（林明禎）可以見證和參與」。問到林明禎是否已入屋見家長，確認對方女友地位？呂爵安甜笑說「唔回應」，當晚有好多親戚捧場，全場都見到，多謝大家關心。胞妹小如豬任嘉賓，網民評價好壞參半，呂爵安表示妹妹心臟強大，EQ比他高，對評語沒介懷。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

呂爵安昨日出席活動，心情大靚，不停滿足現場爵屎（粉絲暱稱）要求，狂轉換多個可愛甫士任影。他透露完成個人演唱會，獎勵自己食煎炸食物，留在家煲劇和打機，小休一輪，準備稍後舉行的簽唱會和投入新工作。有觀眾發現林明禎與呂爵安母親同坐看尾場騷成焦點，更被指「婆媳」關係良好，他直認邀緋聞女友林明禎捧場，「對我來說演唱會是開心和大件事，想佢可以見證和參與，所以叫媽媽陪佢坐」。

呂爵安解釋今次個唱花了不少心思與時間，希望大家看到與兩年前演唱會的分別和進步，見證他成長。問到林明禎看完騷有沒有覺得他成長？呂爵安甜笑說：「佢應該感受到。」兩人關係進一步公開？他說：「唔回應，多謝大家關心。」有傳呂爸爸也在場，是否證明林明禎已入屋見家長？呂爵安口快快答：「其實不止爸爸，當晚也有好多親戚來捧場，全場都見到，多謝關心。」

供信用卡任碌 報答小如豬

呂爵安胞妹呂蕙如（小如豬）任尾場演唱會嘉賓，兄妹一齊跳唱，網民評價好壞參半，護妹心切的他在社交平台上載一道寫上「關你諗事」的符隔空回應。 呂爵安解釋當初小如豬答應做嘉賓，已預了外界有不同聲音反應，慶幸妹妹心臟強大，對評語沒介懷，「妹妹是素人，上台只是當玩下，她EQ十分高，比我更勁。到現在這個階段，我亦都不會太在意或介意別人的留言，道符演唱會都見到，當是開玩笑。明白不能控制別人留言，唯有控制自己不想太多，特別是公眾人物預了有不同聲音，妹妹今次處理得到，以後更不怕」。他笑稱用「魚生（餘生）」來報答，打算請食飯和供信用卡讓小如豬任碌購物。

Marf稱男友跟母關係良好

同場的Marf穿上印有「I need a drink 」字樣tee，透露無論是返工還是放假，都有朝早飲咖啡習慣，跟男友林家熙（Locker）志趣相投，經常一起研究咖啡。Marf的母親日前與Locker同坐欣賞COLLAR演唱會，關係良好，Marf稱媽媽與男友沒有代溝，一齊看騷可以互相照顧，「我好放心將Locker交給媽咪照顧，平日媽媽煲湯也是交Locker負責拿給我，他是外賣速遞員。媽咪是醒目女人，很開通，給我們自由，沒有催婚」。

Marf表示有創業夢想，將來希望開一間咖啡店，不知幾時實現，但有意先學冲咖啡。問到會否考慮邀COLLAR成員夾份做生意？Marf稱未傾過，若然成事，相信一定好好玩，大爆COLLAR中蘇雅琳（Ivy So）數口最精，又可以吸客做生招牌，陳泳伽（Winka）口才好，適合負責開live助推廣宣傳。至於出名天然呆的許軼（Day），是不是不適合做生意？Marf說：「我沒有叫她花名許X，平時叫她Day Day。好奇怪大家以為她常呆滯，其實Day是醒目女，要醒目的時候她會好醒，而且數口不算差。」

相關字詞﹕林明禎 邱彥筒（Marf） 呂爵安（Edan）

