關嘉敏真性情感動細John 預告結局有驚喜 能否修成正果 曾展望葉蒨文三緘其口

細John表示早前爆出負面新聞，獲關嘉敏力撐十分感動，「很想多謝她真的相信我，這件事很出奇，好容易被誤會，畀網民鬧覺得我是某個形象，她這麼撐我當然有加分」。他表示很鍾意關嘉敏這麼為食的女生，很欣賞對方的真性情，鏡頭前後都一樣。關嘉敏稱和細John在節目看似有緣無分，預告結局會有驚喜。關嘉敏獲世伯姜大衛讚個性爽朗，姜卓文亦表示也聽過爸爸讚對方。曾公開稱呼姜大衛做「老爺」的關嘉敏在細John面前一臉尷尬，表示要多謝「Uncle老爺爺」，稱要回禮送雙黃月餅，笑稱若不能「入門」，放在門口都得。

梁敏巧預告與Matt有身體接觸

曾展望與葉蒨文被問到能否修成正果時三緘其口。問節目播完如何繼續保持「人氣CP」？他們表示從沒有刻意經營CP，只是好彩地得到觀眾支持。對於被拍到帶葉蒨文飲符水？曾展望稱不是催情符水，只是身為道士見對方不舒服，給了些通喉嚨和化痰的符水對方，自己喝的那杯是師傅為他準備，可驅趕負能量。葉蒨文笑言：「飲完覺得好咗，無覺得頭暈身㷫，應該無催情成分。」梁敏巧與「暖男律師」Matt早前相約晚餐及睇演唱會，但他們均否認拍拖。問是否配對成功？兩人稱不能透露，要留給觀眾追看，只能預告在最終章有不少身體接觸。

