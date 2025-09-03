明報新聞網
娛樂

關嘉敏真性情感動細John 預告結局有驚喜 能否修成正果 曾展望葉蒨文三緘其口

GM回應帶葉蒨文飲符水 細John讚關嘉敏真性情 梁敏巧否認拍拖

【明報專訊】關嘉敏、葉蒨文（Sophie）、梁敏巧、李芷晴及羅毓儀昨日聯同姜卓文（細John）、曾展望、劉啟進（Matt）等一班「求愛勇者」為戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》最終章宣傳，身在馬來西亞的「金牌媒人」林盛斌（Bob）特別拍片說：「成功配對的一定要好好對另一半，如有日她們話畀我知你蝦佢的話，你知我咩料㗎啦，你會好大鑊㗎！」

細John表示早前爆出負面新聞，獲關嘉敏力撐十分感動，「很想多謝她真的相信我，這件事很出奇，好容易被誤會，畀網民鬧覺得我是某個形象，她這麼撐我當然有加分」。他表示很鍾意關嘉敏這麼為食的女生，很欣賞對方的真性情，鏡頭前後都一樣。關嘉敏稱和細John在節目看似有緣無分，預告結局會有驚喜。關嘉敏獲世伯姜大衛讚個性爽朗，姜卓文亦表示也聽過爸爸讚對方。曾公開稱呼姜大衛做「老爺」的關嘉敏在細John面前一臉尷尬，表示要多謝「Uncle老爺爺」，稱要回禮送雙黃月餅，笑稱若不能「入門」，放在門口都得。

梁敏巧預告與Matt有身體接觸

曾展望與葉蒨文被問到能否修成正果時三緘其口。問節目播完如何繼續保持「人氣CP」？他們表示從沒有刻意經營CP，只是好彩地得到觀眾支持。對於被拍到帶葉蒨文飲符水？曾展望稱不是催情符水，只是身為道士見對方不舒服，給了些通喉嚨和化痰的符水對方，自己喝的那杯是師傅為他準備，可驅趕負能量。葉蒨文笑言：「飲完覺得好咗，無覺得頭暈身㷫，應該無催情成分。」梁敏巧與「暖男律師」Matt早前相約晚餐及睇演唱會，但他們均否認拍拖。問是否配對成功？兩人稱不能透露，要留給觀眾追看，只能預告在最終章有不少身體接觸。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕劉啟進（Matt） 梁敏巧 關嘉敏 姜卓文（細John） 曾展望 葉蒨文（Sophie） 女神配對計劃

