李佳芯：《麻雀樂團》有慶功會參與 自認歌藝進步 未係時候挑戰《小幸運》

Ali表示剛完成馬來西亞新劇《義和》拍攝工作回港，首次在當地拍劇，是很好的體驗和嘗試，模式跟前公司TVB差不多，不過全新班底有火花。問戲癮是否返晒嚟？她說：「一直都有啲，一段時間沒拍劇就有戲癮，如有心動的劇本都想再拍。」

Ali為缺席宣傳解畫

提到她在TVB的告別作《麻雀樂團》收視及口碑皆不錯。Ali解釋缺席宣傳活動原因，「由播出到播完這段時間，我都在大馬拍劇，好難話走就走返來做宣傳，如在港當然會做，未聽聞有慶功，如果有都會參與，最緊要辛苦拍完出來，大家覺得好睇」。

談到郭柏妍在宣傳活動獻唱《小幸運》甩掉「魔音」之名，這首歌正是Ali當年被封「魔音」的歌曲。Ali自認歌藝有進步，笑稱對方一定唱得好過當年的自己，「有機會都要行出來唱多次，還要唱得好聽，才可彌補『小幸運』變成『小噩夢』，對自己有個交代，但歌唱老師要求我練好其他歌先再挑戰，因為我仍處於打好基本功的階段」。

胡杏兒不介意演成熟角色

胡杏兒表示大多時間都在內地工作，隨着年紀愈趨成熟，不介意飾演成熟角色，「千祈唔好畀後生女角色我演，現在這個年齡演的角色會比較有挑戰性，都是貼近自己年齡好啲，不一定要做女主角，最緊要角色適合，還要不用離開屋企太耐及價錢合理」。

胡杏兒透露正參演民初劇，之後再拍古裝劇，幸3個寶貝仔沒投訴，自己一有時間便會返港湊仔。她表示與張家輝合作的港劇《芻狗之血》即將播出，又透露樂易玲也曾找她拍劇，可惜夾不到時間，亦希望對方退休前，這個緣分早些來到。

撐老公光明正大擁抱

老公李乘德（Philip）擁抱風波後再次回歸夜場？胡杏兒力撐是正常社交，「主要因他的太太是我，才會有報道，如果他的太太不是我，大家都不會理他；一直以來他都不需要向我匯報，我們很清楚大家的行蹤及為人，認識的都知道他是什麼人」。老公是否變乖不再周圍擁抱別人？「他一直都咁乖，不論男女、阿公阿婆，什麼人都擁抱，只是大家選擇去講，所以對我而言沒什麼感覺」。她認為老公不用搣甩「擁抱者」稱呼，因明明是光明正大，刻意改變只會顯得自己有問題。她有留意今屆出爐港姐，大讚冠軍陳詠詩靚女又有學歷，還識體操，是近年值得關注的港姐冠軍，「如果自己有個咁嘅女就開心死。（可會考慮追個女？）不會了！萬一又係仔點算？4條K搞唔掂」。

沈月愛善良孝順靚仔

有「最美星二代」之稱的沈月上月24歲生日，稱生日願望是家人和朋友身體健康。會否想拍拖？「姻緣未到，要看緣分，我眼角高，拒絕過很多人，以前想搵好似金城武、林志穎咁靚仔，現在減低了少少條件，只要靚仔、順眼、孝順及善良就得，父母沒給予意見，只叮囑要搵個很愛我的人」。她表示撰寫的劇本已完成，是AI虛擬世界的科幻故事，交予電影公司獲不少建議，正在修改中。寫好劇本可會找爸爸沈嘉偉投資開拍？她笑說：「好主意！爸爸好惜我，不會拒絕，我開心就得。」問為何不如媽媽邱淑貞般選擇幕前發展？「有啱心水的劇本不會拒絕，但暫時無。其實都有不少人問過，媽媽都幫我推掉，因我會畀媽媽揀，媽媽話no我就no。」

