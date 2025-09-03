明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

李佳芯：《麻雀樂團》有慶功會參與 自認歌藝進步 未係時候挑戰《小幸運》

李佳芯自詡歌藝有進步 揭缺席《麻雀樂團》宣傳活動原因
胡杏兒撐「擁抱者」老公回歸夜場屬正常社交：男女都會攬

【明報專訊】李佳芯（Ali）今年初宣布離開效力12年的TVB，與譚俊彥主演劇集《麻雀樂團》成告別作，此劇播映收視與口碑不俗，李佳芯全程缺席宣傳，監製羅永賢對此表示遺憾，拍檔譚俊彥透露曾游說Ali參與宣傳但不成功。直至《麻雀樂團》上周大結局，Ali前晚現身時裝活動，解釋缺席因一直在馬來西亞拍劇。同場還有胡杏兒、沈月、王丹妮、倪晨曦及劉穎鏇等，杏兒為老公李乘德被爆在夜場「攬女」稱是「擁抱者」解畫，她對老公投信任票，指他不分男女或阿公阿婆都攬，不需改變。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Ali表示剛完成馬來西亞新劇《義和》拍攝工作回港，首次在當地拍劇，是很好的體驗和嘗試，模式跟前公司TVB差不多，不過全新班底有火花。問戲癮是否返晒嚟？她說：「一直都有啲，一段時間沒拍劇就有戲癮，如有心動的劇本都想再拍。」

Ali為缺席宣傳解畫

提到她在TVB的告別作《麻雀樂團》收視及口碑皆不錯。Ali解釋缺席宣傳活動原因，「由播出到播完這段時間，我都在大馬拍劇，好難話走就走返來做宣傳，如在港當然會做，未聽聞有慶功，如果有都會參與，最緊要辛苦拍完出來，大家覺得好睇」。

談到郭柏妍在宣傳活動獻唱《小幸運》甩掉「魔音」之名，這首歌正是Ali當年被封「魔音」的歌曲。Ali自認歌藝有進步，笑稱對方一定唱得好過當年的自己，「有機會都要行出來唱多次，還要唱得好聽，才可彌補『小幸運』變成『小噩夢』，對自己有個交代，但歌唱老師要求我練好其他歌先再挑戰，因為我仍處於打好基本功的階段」。

胡杏兒不介意演成熟角色

胡杏兒表示大多時間都在內地工作，隨着年紀愈趨成熟，不介意飾演成熟角色，「千祈唔好畀後生女角色我演，現在這個年齡演的角色會比較有挑戰性，都是貼近自己年齡好啲，不一定要做女主角，最緊要角色適合，還要不用離開屋企太耐及價錢合理」。

胡杏兒透露正參演民初劇，之後再拍古裝劇，幸3個寶貝仔沒投訴，自己一有時間便會返港湊仔。她表示與張家輝合作的港劇《芻狗之血》即將播出，又透露樂易玲也曾找她拍劇，可惜夾不到時間，亦希望對方退休前，這個緣分早些來到。

撐老公光明正大擁抱

老公李乘德（Philip）擁抱風波後再次回歸夜場？胡杏兒力撐是正常社交，「主要因他的太太是我，才會有報道，如果他的太太不是我，大家都不會理他；一直以來他都不需要向我匯報，我們很清楚大家的行蹤及為人，認識的都知道他是什麼人」。老公是否變乖不再周圍擁抱別人？「他一直都咁乖，不論男女、阿公阿婆，什麼人都擁抱，只是大家選擇去講，所以對我而言沒什麼感覺」。她認為老公不用搣甩「擁抱者」稱呼，因明明是光明正大，刻意改變只會顯得自己有問題。她有留意今屆出爐港姐，大讚冠軍陳詠詩靚女又有學歷，還識體操，是近年值得關注的港姐冠軍，「如果自己有個咁嘅女就開心死。（可會考慮追個女？）不會了！萬一又係仔點算？4條K搞唔掂」。

沈月愛善良孝順靚仔

有「最美星二代」之稱的沈月上月24歲生日，稱生日願望是家人和朋友身體健康。會否想拍拖？「姻緣未到，要看緣分，我眼角高，拒絕過很多人，以前想搵好似金城武、林志穎咁靚仔，現在減低了少少條件，只要靚仔、順眼、孝順及善良就得，父母沒給予意見，只叮囑要搵個很愛我的人」。她表示撰寫的劇本已完成，是AI虛擬世界的科幻故事，交予電影公司獲不少建議，正在修改中。寫好劇本可會找爸爸沈嘉偉投資開拍？她笑說：「好主意！爸爸好惜我，不會拒絕，我開心就得。」問為何不如媽媽邱淑貞般選擇幕前發展？「有啱心水的劇本不會拒絕，但暫時無。其實都有不少人問過，媽媽都幫我推掉，因我會畀媽媽揀，媽媽話no我就no。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕沈月 胡杏兒 麻雀樂團 李佳芯（Ali）

上 / 下一篇新聞