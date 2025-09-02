【開箱】《衰鬼媽咪2》舊酒配Z世代新瓶

小說改編多次拍成電影

《衰鬼媽咪2》由上集的22年後講起，Anna（蓮茜露漢飾）成為唱片監製及單親媽媽，女兒Harper（茱莉亞畢達斯飾）正讀中學，母親Tess（珍美李寇蒂斯）偶爾會來幫忙照顧；Harper與英國新移民同學Lily（蘇菲亞哈蒙斯飾）不咬弦，認為後者高傲自負又勢利，一次化學堂兩人爭執肇禍要見家長，結果Anna與Lily的爸爸（文尼耶辛圖飾）一見鍾情，半年後決定結婚。Harper與Lily本已不睦，加上前者害怕要移居英國不能再在加州滑浪，Lily則渴望返回倫敦入讀時裝學院繼承亡母遺志，卻在Anna的婚前派對後，Anna與Harper、Tess和Lily互換靈魂，兩名女孩更想到要藉此破壞父母的婚禮。

靈魂互換而鬧出笑料的影視作品很多，22年前的《衰鬼媽咪》亦毫不新鮮；事實上，《衰》片改編自Mary Rodgers的同名小說，亦非首次搬上大銀幕，1976年上映的《想入非非星期五》應是最早的電影版，而且由剛拍了《的士司機》的茱迪科士打（Jodie Foster）扮演《衰》片蓮茜露漢的同一角色。可見這種母女鬥氣，透過互換靈魂了解彼此的橋段歷久不衰，也可趁機培育年輕演員上位。茱迪科士打拍《想》片時遠未在奧斯卡兩度封后，但《的士司機》已展現其天才一面；蓮茜露漢童年在《親親兩顆心》一人分飾孖女兩角成名，其後的校園片《辣妹過招》及《衰鬼媽咪》賣座，更把她的名氣推向高峰。可是她也像所有太早成名的藝人一樣，墮入吸毒、酗酒、失場、進出戒毒所及警署的漩渦中，直到近年才修心養性，重回正軌。

蓮茜露漢保持水準

《我老細係天后》妮莎嘉娜卓（Nisha Ganatra）執導的《衰鬼媽咪2》，一如現實，蓮茜露漢戲裏戲外均已為人母，應該更了解Anna這角色蛻變；近年密接Netflix愛情喜劇如《愛爾蘭情緣》、《聖誕傾情》等，也讓蓮茜的搞笑能力不至生疏。片中講述Anna換了靈魂變成女兒Harper與Lily靈魂Tess外表，一起找Anna的初戀男友Jake，蓮茜要展現少女不懂調情而生硬地擺出挑逗姿勢，便相當有喜感；珍美李寇蒂斯學Z世代的拍照表情與姿勢，這兩代女星的演出其實異曲同工，兩人相隔超過20年再合作，依然有火花。

片中扮演Harper與Lily的茱莉亞畢達斯（Julia Butters）和蘇菲亞哈蒙斯（Sophia Hammons）均青春可人，片中變身大人外表後，可堂堂正正嘗試飲酒等成人玩意，也是《衰鬼媽咪2》的笑點之一；最能代表Z世代與長輩代溝的笑料，也許就是前者會把正經的「證件」相拍到似上傳社交媒體的selfie。另外，《衰鬼媽咪2》也是向洛杉磯致敬的電影，除了馬里布沙灘、回音公園湖等地標之外，透過成熟外表的Lily與Harper在海邊對話，更為這封給洛城的情書總結。

上映日期：8月28日