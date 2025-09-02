明報新聞網
娛樂

樂跟威尼斯競賽片《Silent Friend》女導演再合作 梁朝偉稱拍《尚氣2》順其自然

【明報專訊】第82屆威尼斯影展如火如荼，《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）自編自導競賽片《Silent Friend》，男主角梁朝偉在首映前夕先接受美媒Variety訪問，表示此片煞科後休息接近一年，未有計劃接拍新戲，但希望跟伊迪高再合作，並稱對方為「好朋友及導師」；談到Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》2021年上映後，續集一直只聞樓梯響，他說：「反正計劃永遠趕不上變化，只好順其自然。」

兩年前獲頒終身成就金獅獎的梁朝偉，將以《Silent Friend》再戰威尼斯，日前接受美媒Variety訪問，談到接拍此片的契機，「當我收到劇本後，導演跟我說這是一部帶點幽默感的科幻片」，伊迪高表示看過梁朝偉的訪問片段，從中發現一些特質，於是把它寫入角色裏，「我在香港等待開拍時，曾經問導演需要為角色做些什麼準備？她笑說只要我到場便可以，這是我從未有過的體驗，一切隨遇而安」。

喜歡演對白不多角色

《Silent Friend》全片分為3個單元，梁朝偉將於最後一個單元亮相，戲中飾演著名神經科學家，疫情期間被困在德國大學城，身邊只有一棵銀杏樹和一個無法溝通的保安員，直至遇上《新鐵金剛之量子殺機》蕾雅絲端（Lea Seydoux）扮演的植物學家，在她鼓勵下展開一項全新實驗。梁朝偉表示：「這是一個非常孤獨的男人，電影想表達的是，就算我們言語不通，一樣可以用心感受對方。我喜歡演這種對白不多的角色，因為有挑戰性。」

雖然新片仍未首映，觀眾及影評人反應是未知數，梁朝偉已急不及待想跟伊迪高再合作，「她給我看一些舊作品，只能說太精彩了，我必須承認很喜歡她和她的電影，感覺值得信賴」。導演亦曾送他一些書籍，包括英國作家Alan Watts有關東方宗教和哲學的著作，「我跟伊迪高說，我是佛教徒，也研究哲學，明顯地我倆有着共同興趣」。

梁朝偉亦提到拍攝《Silent Friend》改變他對大自然的看法，「我開始閱讀一些有關嬰兒早期認知、植物是否有智慧等資料，令我重新思考世界，例如人類總覺得自己站在食物鏈的頂端，其實我們應該更謙卑」；他期望觀眾看罷此片，亦能改變一些舊觀念，好讓這個世界變得更美麗。

張曼玉前夫新片講普京崛起

另一參賽片《克里姆林宮的魔術師》（The Wizard of the Kremlin，暫譯），由張曼玉前夫兼《坐看雲起時》法國導演阿薩耶斯（Olivier Assayas）執導，前日舉行首映禮，放映完畢全場鼓掌10分鐘，戲中飾演俄羅斯總統普京的《心計》祖狄羅（Jude Law）興奮地跟導演擁抱，扮演保羅丹奴（Paul Dano）情人的《盜墓者羅拉》艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）更感動流淚。

《克里姆林宮的魔術師》改編自意大利作家Giuliano da Empoli的同名小說，以1990年代蘇聯解體為背景，透過保羅丹奴飾演虛構幕僚角色Vadim Baranov的視角，講述年輕普京的崛起，如何由理想主義者變成獨裁者，同時審視戰爭、災難和革命過程。祖狄羅為了模仿普京的神態，不斷翻看資料和片段，驚覺對方表情甚少變化，「就像戴上面具一樣」。有記者問祖狄羅扮演普京，可會擔心人身安全？他開玩笑說：「我不怕有任何後果，希望這個想法不會太天真吧。」

姬蒂白蘭芝新片首映

另一方面，《世界呢分鐘》導演占渣木殊（Jim Jarmusch）入圍威尼斯的《Father Mother Sister Brother》，由金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演，電影講述三個家庭的故事，聚焦成年子女與父母之間疏離的關係，並把背景分別設定在美國東北部、愛爾蘭都柏林及法國巴黎。該片首映禮後，獲得觀眾5分鐘掌聲鼓勵。

相關字詞﹕艾莉西亞菲瑾德 保羅丹奴 祖狄羅 阿薩耶斯 蕾雅絲端 伊迪高安怡迪 尚氣與十環幫傳奇 Silent Friend 梁朝偉 威尼斯影展

