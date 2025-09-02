明報新聞網
娛樂

【娛樂場】莫文蔚組限定樂團 打造「易經三部曲」出黑膠碟

【明報專訊】剛完成《大秀一場》內地巡迴演唱會的莫文蔚（Karen）隨即投入宣傳新專輯，是次巡演組成的限定4人樂隊「Karen Mok & The Masters」，開創華語流行音樂史上首次以易經為主題的「易經三部曲」，把《易經》的哲思與情感唱進流行歌，呼應演唱會的哲學主題，莫文蔚不單任主唱，還負責古箏及keyboard。

「易經三部曲」以《豹變》開場，邀請張亞東演出，靈感源自革卦，《豹變》英文歌名「Metamorphosis」，歌詞結合莫文蔚的名字：「文蔚也，君子豹變、順時針，淑女百變。」第二部曲《未濟》，《易經》之妙其一在於收結在未濟卦，未濟是「未完成」的意思，萬物不可以窮盡，《未濟》英文歌名「Yet To Come」，最好的尚未來到：「The best is yet to come。」最終章《相生》，也是「Karen Mok & The Masters」的最新單曲，這次不限於《易經》的某一卦，《相生》說的是《易經》以及萬物的背後哲思：「相生相剋。」

黑膠唱片限定1000張

「易經三部曲」混搭饒舌與搖滾、意境交織流行與古箏的音樂蒙太奇，用上德國製版技術處理的黑膠唱片，透光紅霧彩膠珍藏限定版1000張流水號典藏紀念，內有莫文蔚《大秀一場 The Big Big Show》演唱會從未曝光的獨家視覺歌詞本32頁，完整記錄莫文蔚限定樂隊的演出。

「三部曲」MV呈現限定樂隊自成團到踏上巨型舞台的發展歷程，《豹變》以回首於錄音室創作紀錄為主軸；《未濟》記錄樂團首次走上鳥巢巨型舞台。最終章《相生》以意識流的創作形式，回扣限定樂隊成團核心理念和一路走來的點點滴滴，映照出「相生」表達的世界觀，就像在這片「生相」的宇宙裏，「Karen Mok & The Masters」成員分別代表五行神獸，各自背負着不同的能量，在他們碰撞與共振中，「相生」的力才得以全面展開。

以五行神獸代表成員特質

代表「勾陳」的陳明道（Terry Chen）屬土，穩、堅韌，為The Masters築起堅穩的音樂基石。荒井十一代表「鹿蜀」，屬火，動中生發的激情總能用鼓燃燒每一個音符；李銖銜（James）代表屬金的「白虎」，以獨有的饒舌風采和低音結他的魅力與音色，穿越舞台每一個瞬間；莫文蔚代表屬木的「玄豹」，一路走來以不變應萬變，不斷嘗試，持續刷新自我，從抒情到搖滾、從主流到前衛，始終保持對音樂的原始熱忱，為「Karen Mok & The Masters」帶來不拘一格的創造力。

