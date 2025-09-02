明報新聞網
娛樂

四王一后開騷 周吉佩興奮露點 譚輝智未能陪子慶生感難過

【明報專訊】谷婭溦、周吉佩、羅啟豪、譚輝智與黃劍文上周六假啟德體藝館舉行《四王一后 五聲激鬥演唱會》，以「五大行星」為主題，5人悉心打扮，造型配合「星球」顏色。來自「金星」的周吉佩打頭陣為演唱會揭序幕，緊接是「木星」黃劍文、「土星」譚輝智、「水星」羅啟豪，「小辣椒」谷婭溦實力唱功震懾觀眾，全場氣氛熱烈，5人合唱鄭秀文《星秀傳說》，台下粉絲動起來又唱又跳。

譚輝智在台上展現獨特「舞功」，原來演唱會當日是他的兒子生日，「今日係我囝囝生日，以前兒子生日我一定陪佢過，今年唔好意思，要囝囝陪我喺度過。我知道你一定好難過，我送一首《我知道你很難過》畀你」。

譚輝智參加《中年好聲音2》前曾夾band，伙黃劍文和周吉佩夾band唱Dear Jane《到此為止》及ToNick《長相廝守》。

化身「中年F4」唱《流星雨》

出名靚聲的羅啟豪深情演繹張學友《歲月流情》、《有天做證》，黃劍文大騷舞技跳唱Britney Spears《Baby one more time》與梅艷芳《夢伴》，並與周吉佩合唱湯令山《用背脊唱情歌》，令觀眾驚喜。

周吉佩穿上露背白色西裝，大騷背肌，笑說：「為了今次演唱會努力練胸肌、腹肌，點知設計師話我知今次露背脊，所以下次都係要練全套。」演唱會尾聲，4子化身港版「中年F4」合唱《流星雨》，勾起不少觀眾的回憶。最後5人大合唱BEYOND《海闊天空》，以及連串快歌medly，全場觀眾站起來跟着邊唱邊跳，穿背心的周吉佩興奮脫外套露點，引得台下歌迷尖叫連連。

娛樂組

相關字詞﹕四王一后 五聲激鬥演唱會 谷婭溦 黃劍文 譚輝智 羅啟豪 周吉佩（吉吉）

