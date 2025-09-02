明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

紅館尾場伙宣萱合唱《難兄難弟》 林家謙「自肥」成功 謝10「姐姐」圓夢

宣萱任林家謙個唱尾場嘉賓 合唱《難兄難弟》：我做得佢阿媽

【明報專訊】林家謙10場紅館《White Summer》演唱會前晚圓滿結束，他每晚邀請不同女嘉賓合唱，開心「自肥」成功，每名「姐姐」都陪伴着他的童年，感覺發了個仲夏夜之夢。之前9場「盲盒」開啟分別是鄭秀文、陳凱詠、梁詠琪、鄧麗欣、莫文蔚、楊千嬅、Kiri T、陳慧琳與張柏芝。前晚「盲盒」打開，空空如也，林家謙說：「人生就是這樣，大家以為有（嘉賓），但原來無，不是每次打開盲盒都會有驚喜、有結果……」然後坐在觀眾席的宣萱上台成第10場嘉賓，二人合唱無綫劇《難兄難弟》同名主題曲，炒熱全場氣氛。

記者：柯美

攝影：劉永銳

林家謙前晚假紅館舉行第10場演唱會，好友Tyson Yoshi偕太太Christy、宣萱、陳奕迅女兒陳康堤、許廷鏗、胡子彤、李幸倪和導演陳茂賢等捧場。林家謙每晚與女嘉賓於台上的「盲盒」登場，觀眾期待打開「盲盒」的驚喜，前晚空空如也。林家謙笑稱人生就是這樣，不是每次都有驚喜，「在第三四場演出時，因發生一點小意外，鋼琴未能升上舞台，唯有搵嘢嚟講拖延時間，當時想起在社交平台睇到宣萱接受訪問時說：『人永遠咁順，沒高高低低係唔會學到嘢同唔會成長。』我又聽過宣萱有聽我啲歌，於是斗膽聯絡對方，原本只邀請她來睇騷，她答應後，再膽粗粗邀請她來做嘉賓，她又一口答應。」

宣萱自嘲做得林家謙阿媽

宣萱從觀眾席步上舞台，林家謙再說：「點解邀請宣萱姐姐做嘉賓，因對方都是我6歲時的偶像，當年睇《難兄難弟》。」宣萱表示日前第一次與林家謙見面，有問對方是否真的看過《難兄難弟》，聽到說追看到大結局，真不敢相信，她笑說：「叫我一聲媽媽，因我做得佢阿媽。」林家謙說：「不可以，叫烏家大小姐得唔得？天命最高。」

二人隨即合唱《難兄難弟》同名主題曲，全場拍掌歡呼，接着再唱林家謙的《在空中的這一秒》。宣萱好奇問林家謙唱歌何解不用擘大個口，林家謙說要save energy。演唱會接近尾聲，因全場觀眾不肯離開，三度encore，最後林家謙唱了一段還未錄音的新歌為個唱結尾。

無想過請到張柏芝做嘉賓

完騷後，林家謙開香檳慶祝兼受訪，表示這些嘉賓「姐姐」陪伴着他的童年，又稱為了今次演唱會運動收身，笑言想減肥就開騷，現在腰圍得26吋。林家謙承認邀請10名「姐姐」任演唱會嘉賓是「自肥」，沒想過可以跟不同年代出道的「姐姐」合作，感覺如乘坐時光機，發了個仲夏夜之夢，「我沒想過張柏芝會答應，好開心，我9歲時經常用她的《不一樣的我》做參賽歌曲，當時靠自己做MMO」。

鄧麗欣任嘉賓，他似分外興奮？林家謙解釋：「可能完了其中一個夢，當年唱卡拉OK，經常單聲道與鄧麗欣合唱《十分愛》，估不到現在有機會與單聲道的真人合唱。」唱歌時當自己是鄧麗欣的另一半？他說不會，「我有自知之明，一直很欣賞她唱歌的語氣，但暫時沒計劃寫歌跟她合唱，睇緣分」。

承認360度環繞吊車申請困難

MIRROR紅館演唱會墜屏事故後，林家謙是首個演唱會獲「解禁令」，可在紅館使用高空重型吊掛機械。問他申請困難與否？林家謙說：「難㗎，在最後一分鐘才知道能否做360度環繞吊車穿越館內。當中有很多人幫手，計清楚所有，要攞許可證和牌照，全部過關，一定安全才可以做，感激想件事成真的團隊和同事。」他上次紅館騷，是MIRROR演唱會意外後首名在紅館舉行個唱的歌手，當時康文署實施限制措施，所有道具都要由人手搬上台。問到兩次開騷的感覺？林家謙覺得是兩種不同的體驗和呈現，「上次預計有機關，但當時環境不容許，唯有用最貼地做法，令人感動，有樸實和純粹的感覺，剛巧與我當時想表達的信息和音樂不謀而合。今次演唱會刻意不重複，當大家以為是上次演唱會《SUMMER BLUES》2.0，不會飛天遁地時，大家又看到一個不一樣的林家謙」。

完騷才知舞蹈員跌落升降台

林家謙透露第一場演唱會結束後，經慢慢調節，讓觀眾消化為何要飛天循地，360度那部分也有意思，「我唔係上去哈哈笑娛賓和影相那麼簡單，是與主題有關連」。說到演唱會期間，有一名舞蹈員表演時不慎跌落升降台，林家謙表示當時該名舞蹈員沒為意未離開升降台，不過是慢慢跌倒，隨升降台返回台下，並沒有受傷，對方已報平安。有否被嚇倒？他稱完騷才知道，即問候對方，幸好完全沒事，發生事後即返上台再跳舞。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕張柏芝 宣萱 林家謙演唱會

上 / 下一篇新聞