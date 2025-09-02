紅館尾場伙宣萱合唱《難兄難弟》 林家謙「自肥」成功 謝10「姐姐」圓夢

記者：柯美

林家謙前晚假紅館舉行第10場演唱會，好友Tyson Yoshi偕太太Christy、宣萱、陳奕迅女兒陳康堤、許廷鏗、胡子彤、李幸倪和導演陳茂賢等捧場。林家謙每晚與女嘉賓於台上的「盲盒」登場，觀眾期待打開「盲盒」的驚喜，前晚空空如也。林家謙笑稱人生就是這樣，不是每次都有驚喜，「在第三四場演出時，因發生一點小意外，鋼琴未能升上舞台，唯有搵嘢嚟講拖延時間，當時想起在社交平台睇到宣萱接受訪問時說：『人永遠咁順，沒高高低低係唔會學到嘢同唔會成長。』我又聽過宣萱有聽我啲歌，於是斗膽聯絡對方，原本只邀請她來睇騷，她答應後，再膽粗粗邀請她來做嘉賓，她又一口答應。」

宣萱自嘲做得林家謙阿媽

宣萱從觀眾席步上舞台，林家謙再說：「點解邀請宣萱姐姐做嘉賓，因對方都是我6歲時的偶像，當年睇《難兄難弟》。」宣萱表示日前第一次與林家謙見面，有問對方是否真的看過《難兄難弟》，聽到說追看到大結局，真不敢相信，她笑說：「叫我一聲媽媽，因我做得佢阿媽。」林家謙說：「不可以，叫烏家大小姐得唔得？天命最高。」

二人隨即合唱《難兄難弟》同名主題曲，全場拍掌歡呼，接着再唱林家謙的《在空中的這一秒》。宣萱好奇問林家謙唱歌何解不用擘大個口，林家謙說要save energy。演唱會接近尾聲，因全場觀眾不肯離開，三度encore，最後林家謙唱了一段還未錄音的新歌為個唱結尾。

無想過請到張柏芝做嘉賓

完騷後，林家謙開香檳慶祝兼受訪，表示這些嘉賓「姐姐」陪伴着他的童年，又稱為了今次演唱會運動收身，笑言想減肥就開騷，現在腰圍得26吋。林家謙承認邀請10名「姐姐」任演唱會嘉賓是「自肥」，沒想過可以跟不同年代出道的「姐姐」合作，感覺如乘坐時光機，發了個仲夏夜之夢，「我沒想過張柏芝會答應，好開心，我9歲時經常用她的《不一樣的我》做參賽歌曲，當時靠自己做MMO」。

鄧麗欣任嘉賓，他似分外興奮？林家謙解釋：「可能完了其中一個夢，當年唱卡拉OK，經常單聲道與鄧麗欣合唱《十分愛》，估不到現在有機會與單聲道的真人合唱。」唱歌時當自己是鄧麗欣的另一半？他說不會，「我有自知之明，一直很欣賞她唱歌的語氣，但暫時沒計劃寫歌跟她合唱，睇緣分」。

承認360度環繞吊車申請困難

MIRROR紅館演唱會墜屏事故後，林家謙是首個演唱會獲「解禁令」，可在紅館使用高空重型吊掛機械。問他申請困難與否？林家謙說：「難㗎，在最後一分鐘才知道能否做360度環繞吊車穿越館內。當中有很多人幫手，計清楚所有，要攞許可證和牌照，全部過關，一定安全才可以做，感激想件事成真的團隊和同事。」他上次紅館騷，是MIRROR演唱會意外後首名在紅館舉行個唱的歌手，當時康文署實施限制措施，所有道具都要由人手搬上台。問到兩次開騷的感覺？林家謙覺得是兩種不同的體驗和呈現，「上次預計有機關，但當時環境不容許，唯有用最貼地做法，令人感動，有樸實和純粹的感覺，剛巧與我當時想表達的信息和音樂不謀而合。今次演唱會刻意不重複，當大家以為是上次演唱會《SUMMER BLUES》2.0，不會飛天遁地時，大家又看到一個不一樣的林家謙」。

完騷才知舞蹈員跌落升降台

林家謙透露第一場演唱會結束後，經慢慢調節，讓觀眾消化為何要飛天循地，360度那部分也有意思，「我唔係上去哈哈笑娛賓和影相那麼簡單，是與主題有關連」。說到演唱會期間，有一名舞蹈員表演時不慎跌落升降台，林家謙表示當時該名舞蹈員沒為意未離開升降台，不過是慢慢跌倒，隨升降台返回台下，並沒有受傷，對方已報平安。有否被嚇倒？他稱完騷才知道，即問候對方，幸好完全沒事，發生事後即返上台再跳舞。

