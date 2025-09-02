明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

東莞騷抱病演出狂走音 張學友半路嗌終止 歌迷撐到底

【明報專訊】張學友8月29日至31日在東莞舉行3場《60+巡迴演唱會》，原本這是6月的場次，由於跟內地高考撞期，演出場地近考場令演唱會延至8月。張學友在第2場演出時，透露患感冒，幸好還可應付，他在台上吃蘋果，告訴觀眾這非不禮貌行為，因邊吃蘋果邊唱歌，他覺得會舒服些，觀眾拍下張學友食蘋果限定場。前晚尾場，張學友未能以最佳狀態示人，在上半部演唱會，唱歌時難以發聲，高音部分更有破音情况，中段時，他突然在台上說要終止演出，「大家見到開始時，我已經好難控制到把聲，大家知我做咗40年，要我做一個自己冇辦法100%掌握嘅演唱會，我過唔到自己嗰關」。

張學友表示他揀的歌不易唱，沒有把握可以完成演出，雖然這樣對他的團隊不公平，還有dancers，「每一位都表演得非常精彩，因為我個人關係，我要終止演唱會，非常抱歉」。觀眾為此感驚訝，紛紛高呼：「你可以的」、「加油」。張學友續說：「我好憎好憎自己取消演唱會，何况在東莞，上一次唔關我事㗎！我都想唱，不過冇得唱，今次都想唱，但唱唔到……都唔知點收科，我想問，我應唔應該繼續做落去呢？」張學友提出退票，自覺沒有把握唱下去，但又很想完成演唱會，就算之前把聲爛了，仍繼續唱。觀眾報以熱烈掌聲，張學友說：「我繼續唱，如果我真係唱唔到咪唱唔到囉，咁樣得唔得先？」其間他拿着水樽邊唱邊飲水，最終在觀眾支持下完成演出。

娛樂組

上 / 下一篇新聞