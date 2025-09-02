東莞騷抱病演出狂走音 張學友半路嗌終止 歌迷撐到底

張學友表示他揀的歌不易唱，沒有把握可以完成演出，雖然這樣對他的團隊不公平，還有dancers，「每一位都表演得非常精彩，因為我個人關係，我要終止演唱會，非常抱歉」。觀眾為此感驚訝，紛紛高呼：「你可以的」、「加油」。張學友續說：「我好憎好憎自己取消演唱會，何况在東莞，上一次唔關我事㗎！我都想唱，不過冇得唱，今次都想唱，但唱唔到……都唔知點收科，我想問，我應唔應該繼續做落去呢？」張學友提出退票，自覺沒有把握唱下去，但又很想完成演唱會，就算之前把聲爛了，仍繼續唱。觀眾報以熱烈掌聲，張學友說：「我繼續唱，如果我真係唱唔到咪唱唔到囉，咁樣得唔得先？」其間他拿着水樽邊唱邊飲水，最終在觀眾支持下完成演出。

