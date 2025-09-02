東莞騷抱病演出狂走音 張學友半路嗌終止 歌迷撐到底

【明報專訊】張學友8月29日至31日在東莞舉行3場《60+巡迴演唱會》，原本這是6月的場次，由於跟內地高考撞期，演出場地近考場令演唱會延至8月。張學友在第2場演出時，透露患感冒，幸好還可應付，他在台上吃蘋果，告訴觀眾這非不禮貌行為，因邊吃蘋果邊唱歌，他覺得會舒服些，觀眾拍下張學友食蘋果限定場。前晚尾場，張學友未能以最佳狀態示人，在上半部演唱會，唱歌時難以發聲，高音部分更有破音情况，中段時，他突然在台上說要終止演出，「大家見到開始時，我已經好難控制到把聲，大家知我做咗40年，要我做一個自己冇辦法100%掌握嘅演唱會，我過唔到自己嗰關」。
張學友表示他揀的歌不易唱，沒有把握可以完成演出，雖然這樣對他的團隊不公平，還有dancers，「每一位都表演得非常精彩，因為我個人關係，我要終止演唱會，非常抱歉」。觀眾為此感驚訝，紛紛高呼：「你可以的」、「加油」。張學友續說：「我好憎好憎自己取消演唱會，何况在東莞，上一次唔關我事㗎！我都想唱，不過冇得唱，今次都想唱，但唱唔到……都唔知點收科，我想問，我應唔應該繼續做落去呢？」張學友提出退票，自覺沒有把握唱下去，但又很想完成演唱會，就算之前把聲爛了，仍繼續唱。觀眾報以熱烈掌聲，張學友說：「我繼續唱，如果我真係唱唔到咪唱唔到囉，咁樣得唔得先？」其間他拿着水樽邊唱邊飲水，最終在觀眾支持下完成演出。
娛樂組