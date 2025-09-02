摘冠惹負評 陳詠詩無諗全運會加持 亞軍施宇琪笑容被彈 拒靠醫美改善

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

冠軍陳詠詩透露前晚公司宴請一班佳麗打邊爐慶功，凌晨4時才結束，只睡了數小時，已致電身在美國的母親報喜，媽媽亦祝賀她願望成真，稍後會請一班佳麗飲茶慶祝，原因是施宇琪最想飲茶。對於被網民批評不該奪冠，陳詠詩說：「其實賽前兩三星期已經停止看網上評論，不想影響比賽狀態，就算比賽完都不想受影響，所以盡量不看。每個人都有心水佳麗，今年個個都很優秀，所以不會怪任何人，知道有這樣的批評也不會不開心，好開心行到這一步。」

陳詠詩不覺被其他佳麗冷落

前運動員陳詠詩於問答環節，被問到對全運會有沒有創意項目建議時，提出將舞獅與藝術體操結合，創新命名為「樂獅操」，可充分展現香港人的精神與特色。被指因全運會和家族關係而摘冠，陳詠詩謂：「不知，我冇咁諗，不過運動員對我來講真是很大的身分，也很榮幸多年後在另一舞台能代表香港，現在變了另一個身分，希望以前運動員身分可以更好地代表到香港小姐冠軍。」前晚賽後其他佳麗湧向袁文靜祝賀，問陳詠詩可感被其他佳麗冷落而尷尬？陳詠詩說：「唔知，我好似發緊台瘟咁，冇諗咁多，不過之後返到後台，個個都話只是未行到去中間個位，個個都同我講恭喜。」她直認男友沒到場，因只得兩張門票，留了給爸爸及專程由美國回港的胞妹。

施宇琪表示獲亞軍已很高興和滿意。問她覺得有什麼輸給陳詠詩？她說：「我冇輸任何嘢，因為冠軍實在太優秀，覺得佢得到冠軍實至名歸。」她承認對自己奪亞軍出乎意料，因自覺不太符合選美標準，可能評判覺得她很真誠。有網民認為她高學歷參選港姐屬浪費，施宇琪不同意，「高學歷不是好事嗎？我不介意別人講什麼，只覺得參選體驗開心，人生好精彩」。

袁文靜：我不是選廣東話小姐

另外有批評她笑容不好看，要醫美改善，施宇琪斷言拒絕：「不會，是否靚很主觀，我笑得不好看，不是因五官不好看，而是真的不識笑，這可以練，後天可努力改變的，我都提倡，但堅持不會做醫美或整容，我有一年時間，相信之後大家會看到我笑得愈嚟愈靚。」季軍袁文靜較少負評，表示有人鬧她廣東話不好，「我覺得選香港小姐，又不是選廣東話小姐，我已加緊學習」。

失落三甲 李尹嫣無戥自己唔抵

上屆港姐當選後工作不多，3人表示未有時間考慮簽長約問題，陳詠詩直認對幕前工作有興趣，可以嘗試接觸司儀與演戲工作。施宇琪認為主持及司儀比較適合自己性格。問袁文靜想不想向喜劇演員方面發展？她說：「想，如果有機會做棟篤笑都想，聽不明白有時會更加搞笑，有啲爛gag都係咁，我都想挑戰做演員。賺錢不是現階段首要考慮，我不是很需要食貴嘢嘅人，食碟叉燒飯就得，好容易開心。」

最上鏡小姐兼友誼小姐李尹嫣沒因失落三甲感不忿睡不着，對於有網民戥她不入三甲可惜，她說：「多謝支持我的網民，佳麗各有支持者，希望支持我的不要太不開心，我都冇戥自己唔抵。」她自覺獲兩獎已很優秀。問可覺算命師批不應參選正確？李尹嫣說：「我覺得他算錯，因為我贏了兩個獎。」不聽算命師講卻花了數千元拜神，她稱拜神對參選有幫助，「算命還算命，拜神還拜神，沒有衝突，覺得拜神幫咗我好多，成晚都唔緊張，會去還神」。

陳詠詩妹妹可能參選下屆港姐

26歲的陳詠詩是慈善家陳瑞祺的曾孫女，10歲加入香港藝術體操代表隊，13歲成為香港體育學院精英運動員，2012年至2015年獲全港藝術體操公開賽個人全能項目第一名。2018年赴美升學，入讀加州大學柏克萊讀學士課程，其後於哥倫比亞大學修讀碩士課程，今年5月畢業；陳詠詩目前正攻讀博士課程，是今屆學歷最高的參賽者。

前晚慶功宴後，陳詠詩跟父親與胞妹接受《東張西望》訪問，陳父承認初時太太不贊成囡囡參加港姐，他則很支持，因為女兒這麼漂亮，何不讓全世界知道。前晚陳詠詩妹妹也被讚靚女，問她會否參選港姐？陳詠詩妹妹稱未有考慮，不過明年大家見到她也不出奇。無綫昨日公布前晚港姐決賽跨平台直播收視最高21點，登周末時段收視冠軍。

