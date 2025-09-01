明報新聞網
娛樂

【開箱】《金子般我的明星》 偶像嚴正花變大媽 宋承憲幫到底

【明報專訊】《玩家》宋承憲和《車貞淑醫生》嚴正花合演韓國有線頻道ENA新劇《金子般我的明星》，8月18日首播，故事講述1990年代頂級女星壬洗拉在演藝生涯巔峰時因交通意外失憶，事業被迫中斷25年，為了恢復記憶及身分，與交通警察相遇。《金》劇首集只有1.3%收視，不過到第4集已倍升至3%。嚴正花扮演失去25年記憶慘變「大媽」，卻仍保留「少女心」的演藝界「頂流」，角色設定趣味十足，加上25年前交通意外真相貫穿全劇，吸引觀衆追看。

頂流明星失憶25年圖東山再起

在煲劇平台「黃Viu」上架的《金子般我的明星》，故事講述藝名「壬洗拉」的韓國頂級明星奉清慈（嚴正花／張多皒飾），無論外貌、人品及演技俱佳，深受觀眾愛戴。清慈自小喪母，與父親及妹妹一起生活，但父親不務正業，她年紀輕輕便肩負家中生計。父親利用「壬洗拉」名氣行騙，害她被警方調查，因而遇上年輕刑警獨孤哲（宋承憲／李敏宰飾），為她洗脫嫌疑。清慈卻在演藝事業全盛期遇上交通意外並失憶，事業中斷25年。正當過着社會最低層的生活，再次因為交通意外重拾「壬洗拉」25年前的記憶，並重遇轉職交通警的獨孤哲。清慈無法接受自己失去一切變成「大媽」，誓要重拾「壬洗拉」的身分及地位。

《金子般我的明星》首兩集圍繞清慈與獨孤哲25年前相遇的經過，以及兩人相隔25年再重遇。清慈因交通意外入院，醒來後只記得1999年出席完頒獎禮後車禍前的所有事情。簡單來說，她的記憶停留在1999年，然而在外人眼中，她只是40多歲「大媽」，還有極鬈頭髮及成面雀斑。清慈卻經常不符實際年齡身分，稱呼別人「哥哥」及「大叔」；其中一幕講述她在醫院遇上獨孤哲，一手搶走對方的太陽眼鏡並戴上，深怕自己「壬洗拉」身分曝光，獨孤哲隨即說：「這大媽哪來的自信，稱自己壬洗拉？」場面搞笑。

第3及第4集劇情出現轉折，清慈終接受自己人到中年的現實，開始利用擅長的演技改變人生。與此同時，清慈得悉當年的師妹高熙英（李伊／李多妍飾）已取代自己成為演藝界「頂流」，甚至在康城影展封后。清慈不甘失去一切，決定要復出，開始尋找昔日工作伙伴，包括助手姜斗元（吳代煥飾）、化妝髮型師閔太淑（車清華飾）及造型師史善英（趙軟希飾）等。

張員瑛胞姊客串演年輕嚴正花

劇集以韓國演藝圈為背景，夾雜喜劇、夢想、愛情等元素，還融入1990年代韓國文化和造型，加插貫穿25年前後的交通意外。目前案件真相未明，但相信與姜斗元及高熙英有關，後者一直視「壬洗拉」為敵人，渴望除之而後快，在交通意外中最大嫌疑，究竟誰是幕後黑手，成為此劇的追看點。

此劇另一看點是宋承憲和嚴正花，兩人繼電影《Miss Wife》後，相隔10年再度合作。嚴正花向來有「長青女神」稱號，今次在《金子般我的明星》徹底放下「偶包」，蓬亂頭髮、素顏帶斑、身形略胖的「大媽」造型，連她自己也表示以往拍戲為了漂亮經常照鏡，這次卻是為確認自己夠不夠醜，充滿新鮮感。嚴正花犧牲美貌，可說演技大突破。宋承憲也罕有演喜劇，化身最強「粉絲」，當他得悉奉清慈就是「壬洗拉」後，為了守護「女神」兼助她東山再起，決定當「壬洗拉」的助手兼保鑣，還積極調查當年意外真相。

劇中配角陣容也相當吸引，由於劇情跨越25年，實力派「綠葉」如《問問星星吧》李伊、《玉氏夫人傳》吳代煥、《哲仁王后》車清華、《血謎拼圖》玄奉植等與年輕新星演同一角色，兩者造型反差甚大，營造出人到中年「走晒樣」的搞笑效果，其中扮演嚴正花年輕版的張多皒，其實是人氣女團IVE成員張員瑛的胞姊。張多皒去年憑《金字塔遊戲》出道，由於胞妹是人氣偶像，兩姊妹又長得相似，連帶張多皒也備受關注。

