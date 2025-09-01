《斷正瘋捕》美開畫票房稱冠

【明報專訊】上周五（29日）是美國新片開畫日，有兩部矚目新片上映，分別是《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）伙拍《蝙蝠俠》素兒卡維斯（Zoe Kravitz）主演的犯罪動作片《斷正瘋捕》（Caught Stealing），由《黑天鵝》戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）執導，收320萬美元（約2496萬港元）成為開畫日票房冠軍。另一新片則是舊片《錯對冤家》重拍的《玫瑰夫大戰玫瑰妻》（The Roses），《錯》片由米高德格拉斯（Michael Douglas）與嘉芙蓮端納（Kathleen Turner）扮演恩愛夫妻，新版改為《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）與《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演，並由《爆炸性醜聞》積路殊（Jay Roach）執導，故事講述一對夫妻本生活幸福，直至男女地位逆轉，變成相愛相殺，最終悲劇收場。《玫》片單日收240萬美元，佔殿軍位置。