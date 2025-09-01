首隊韓團啟德主場館開騷 NCT Dream嫌一場太少

NCT Dream成員Mark、仁俊、Jeno、渽民、志晟、辰樂及楷燦演出約3小時，以中、英、韓語及廣東話跟粉絲互動，稱好開心在香港開騷，特別是成為首隊韓團在啟德主場館舉行演唱會，大表感謝。志晟稱期待這一天很久，自言是Coldplay粉絲，能跟偶像在同一場館開騷，深感榮幸。他稱開騷前一晚因太興奮而失眠，至清晨6時才入睡，卻完全不眼瞓，還清唱兩句Coldplay歌曲。不過7子表示只開一場騷太可惜，希望下次能多開兩三場。

NCT Dream全晚演唱20多首歌曲，包括《Candy》、《Hot Sauce》、《Trigger The Fever》及《Hello Future》等。跳唱《Stronger》時換上黑色服裝，志晟只穿外套及長褲，露出腹肌，惹來粉絲起哄。他遭隊友伸手逐吋「檢查」，指他有9嚿腹肌。隊友辰樂與楷燦「不甘示弱」，笑言自己也有腹肌。

NCT Dream在encore時落台跟粉絲互動，他們用廣東話大讚粉絲「世一」，渽民還大講華語「我幸福死了」、「我愛死你們了」，卻將「你們幸福嗎？」誤說成「你們辛苦嗎？」場面搞笑；他還向內地成員仁俊即學即用普通話說「（粉絲們）多吃飯、多喝水、多睡覺、多喝酒」，渽民隨即知道說錯，改口說「不要喝酒」。成員Mark稱父母專程來港捧場，其他成員聞言也透露自己的爸媽也有來港。

記者：蘇珮欣