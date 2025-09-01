《科學怪人》威尼斯首映 觀眾鼓掌15分鐘破今屆紀錄 導演基拉莫稱怕天生蠢多過怕AI

基拉莫狄多路2017年憑《忘形水》贏得威尼斯最高榮譽金獅獎，並開啟其後進軍奧斯卡並捧走金像獎最佳電影及導演之路。雪萊原著的《科學怪人》曾多次搬上大銀幕，基拉莫自言最迷1931年波里士嘉洛夫（Boris Karloff）扮演科學怪人的版本。他執導的新版《科學怪人》，Netflix投資1.2億美元（約9.36億港元），10月17日會在美國限量戲院上映3星期，11月7日正式在Netflix上架。

新版《科學怪人》由《星球大戰：原力覺醒》奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）扮演瘋狂科學家Victor，《西線無戰事》菲力斯甘瑪拉（Felix Kammerer）和《性上癮》女星美亞哥夫（Mia Goth）分別飾演弟弟William及未婚妻Elizabeth。原定《蜘蛛俠》安德魯加菲（Andrew Garfield）扮演Victor創造的生命，但因撞期而辭演。導演基拉莫狄多路最後看中《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）的眼神夠吸引，於是由他頂上。《希魔撞正殺人狂》基斯杜夫華斯（Christoph Waltz）則扮演軍火商Henrich。

據美媒報道，電影新版重新詮釋《科學怪人》故事，融合哥德風格與科幻元素，講述瘋狂科學家執意創造新生命卻導致悲劇發生。首映禮前的記者會，扮演怪物的積及伊洛迪稱拍攝期間單是化妝每日已需10小時，又構思從赤裸誕生到逐漸封閉的姿態，以展現角色心理變化。基拉莫明言此片不是對AI的隱喻，也不是對AI日益廣泛應用的警告，而是對人性的探索，「我不怕AI，我怕的是天性愚蠢」。他稱正活在一個充滿恐懼與壓迫的時代，「最迫切的任務，是在這種極端的環境下保有人性」。他表示片中呈現的是不完美人物，以及在壓迫中仍有理解彼此的權利。基拉莫把《科學怪人》定位為層次豐富的家庭劇，而非傳統恐怖片，「我從小就追隨這角色，等了很久才在創意與規模上達到理想條件來拍這部片」。

基拉莫狄多路拍電影向來偏好實體特效與手工場景，《科學怪人》也不例外，「場景就是服裝，服裝也是場景。演技是一切，如果你讓演員在綠幕前對着一個球演戲，跟置身真的實驗室、真光線、真設備，反應其實完全不同」。他強調電腦特效（CGI）不是壞工具，但應在實際情况不能達成時才使用，「沒有壞資源，只有被濫用的資源」。基斯杜夫華斯在記者會上只發言兩次，但言簡意賅，而且跟導演的立場一致，指「CGI是失敗者的工具」。其後有記者問他對現在混亂世道是否仍抱有希望，他說：「不會。」引來現場傳媒爆笑及熱議。

《科學怪人》放映完畢後，現場觀衆鼓掌15分鐘，兩名主角奧斯卡艾薩及積及伊洛迪感動落淚，並擁抱一起。在爛番茄網站綜合23篇影評文章，此片暫時得分78%；美媒Deadline讚賞導演與演員表現俱佳，並把恐怖經典轉化為深刻探討人性與怪物本質的作品。英國《衛報》讚視覺風格獨特，細節精緻，但過於華麗反而削弱了恐怖氛圍。《獨立報》指該片「華麗但空洞」，並批評奧斯卡的演出不穩定亦做作。

奇雲史柏斯新片預告曝光

另一方面，自2017年起遭超過30名男子指控性侵或不當行為的《美麗有罪》金像影帝奇雲史柏斯（Kevin Spacey），繼今年5月在康城影展舉行期間應世界明天更好基金邀請出席晚會並領取終身成就獎後，前日又駕臨威尼斯影展，出席只邀請40名賓客的晚宴，為其自導自演的科幻新片《 Holiguards Saga》公開首條預告片，故事講述兩個古老的超自然派系為掌控人類命運而展開秘密戰爭。預計會開拍成三部曲，據悉《狂野時速》泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、《龍拳虎威》瑞典男星龍格爾（Dolph Lundgren）等亦有參演。奇雲表示，「在我人生這個階段，有人願意給我機會，意義重大」；又讚賞電影監製Elvira Paterson給他信任與友誼，稱拍攝該片是一次深刻的經歷 。據報新片仍未確定發行商，暫定12月上映。