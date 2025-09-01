盛品儒設靈 遺孀蔡一鳳消瘦哀傷

不願透露病逝原因

靈堂佈置清雅簡約，佈滿白色花，中央位置擺放盛品儒的遺照，遺孀蔡一鳳與子女的心形花圈寫上永遠懷念。下午約4時，蔡一鳳偕子女到達殯儀館，之後換上黑色素服及戴上口罩，在殯儀館外接受訪問。她神情哀傷，身形消瘦，哭至雙眼通紅。她稱代表盛家及子女感謝大家的慰問與關心。問到丈夫有什麼遺願未達成？她說：「有其他事情待安排，現在沒有心情處理。」她表示跟丈夫的朋友精選數百張昔日相片，輯錄成一條短片在靈堂播放悼念。傳盛品儒患肝癌？她說不方便談太多，離開前再次雙手合十讓傳媒拍照。

王大業到場致祭，稱在好友盛品儒離世前3日，蔡一鳳通知他到醫院深切治療部探望，當時盛品儒仍有意識，只是未能開口說話，是最後一次見面，「消息來得太突然，他仍很年輕，向來注重健康及喜歡健身，感到很可惜和傷心」。他與盛品儒均熱愛動漫和電競，有共同話題，不時相約食飯，數月前曾見面，看不出對方身形消瘦。

記者：林蘊兒