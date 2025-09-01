明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

盛品儒設靈 遺孀蔡一鳳消瘦哀傷

【明報專訊】亞視前執行董事盛品儒8月18日與世長辭，終年48歲，遺下太太蔡一鳳及年幼子女盛樂林與盛樂芙。喪禮昨日於香港殯儀館舉行，採用佛教儀式，今早告別禮後，靈柩移送火葬場火化。家屬昨日發出公告表示，喪禮儀式僅限親屬及摯友出席，各界慰問可轉為捐贈其家族「盛宣懷教育基金會」，行善延續愛心。

不願透露病逝原因

靈堂佈置清雅簡約，佈滿白色花，中央位置擺放盛品儒的遺照，遺孀蔡一鳳與子女的心形花圈寫上永遠懷念。下午約4時，蔡一鳳偕子女到達殯儀館，之後換上黑色素服及戴上口罩，在殯儀館外接受訪問。她神情哀傷，身形消瘦，哭至雙眼通紅。她稱代表盛家及子女感謝大家的慰問與關心。問到丈夫有什麼遺願未達成？她說：「有其他事情待安排，現在沒有心情處理。」她表示跟丈夫的朋友精選數百張昔日相片，輯錄成一條短片在靈堂播放悼念。傳盛品儒患肝癌？她說不方便談太多，離開前再次雙手合十讓傳媒拍照。

王大業到場致祭，稱在好友盛品儒離世前3日，蔡一鳳通知他到醫院深切治療部探望，當時盛品儒仍有意識，只是未能開口說話，是最後一次見面，「消息來得太突然，他仍很年輕，向來注重健康及喜歡健身，感到很可惜和傷心」。他與盛品儒均熱愛動漫和電競，有共同話題，不時相約食飯，數月前曾見面，看不出對方身形消瘦。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕蔡一鳳 盛品儒

上 / 下一篇新聞