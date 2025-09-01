明報新聞網
娛樂

請到張柏芝任嘉賓嗌好癲 林家謙：你係我第一個買唱片嘅歌手

邀張柏芝做個唱嘉賓 林家謙自肥成功嗌好癲 柏芝活在當下

【明報專訊】林家謙舉行10場紅館演唱會，每晚都有不同年代女歌手擔任嘉賓，之前有鄭秀文、楊千嬅、莫文蔚、梁詠琪等，前晚嘉賓是久未在香港舞台演出的張柏芝，兩人先合唱《任何天氣》，林家謙緊張打自己一吓，笑說請到柏芝做嘉賓好癲，問自己醒未，好開心。張柏芝表示好耐無唱《任何天氣》，18歲新人時在紅館唱過，今次好緊張。林家謙拿出柏芝的唱片索簽名，說她是自己第一個買唱片的歌手，唱碟叫《Destination》，之後有《不一樣的我》。成功自肥的林家謙說：「《不一樣的我》是我當年常拿來做參賽歌，那時未轉聲，唱你個Key。」張柏芝讚林家謙好乖、好純及好有才華，當她接到邀請做嘉賓時，想到自己雖出了很多唱片，但懂她歌曲的人不多，「我得一首歌紅！」林家謙隨即數出她多首歌，稱大家都識。

家謙改詞 柏芝聲都震

張柏芝提到有首歌在新人時好堅持要唱，公司通知她有機會上紅館表演，她就想唱這首歌，「我希望每分每秒都珍惜身邊所有事，好多事都不是必然，我哋應該要活在當下同開心，珍惜所有自己愛的人，我選擇這首歌，亦感恩可在紅館同大家一齊唱，好開心，這首歌叫《留給最愛的說話》，可能好多後生仔都唔識。」林家謙說：「我後生，我都識喎，你講的不成立，好多後生仔都識。」他們合唱時，林家謙改讀白部分：「終於我鼓起咗最大嘅勇氣，請你做嘉賓，因為我想面對住你講出我心裏面，想講咗好耐嘅說話。可惜嗰個落雨晚上，嗰條濕滑嘅公路，嗰個粗心大意嘅司機，令我差啲趕唔到嚟紅館，講一聲，多謝你。」觀眾笑聲不斷，柏芝笑說緊張到聲都震。

娛樂組

