請到張柏芝任嘉賓嗌好癲 林家謙：你係我第一個買唱片嘅歌手

【明報專訊】林家謙舉行10場紅館演唱會，每晚都有不同年代女歌手擔任嘉賓，之前有鄭秀文、楊千嬅、莫文蔚、梁詠琪等，前晚嘉賓是久未在香港舞台演出的張柏芝，兩人先合唱《任何天氣》，林家謙緊張打自己一吓，笑說請到柏芝做嘉賓好癲，問自己醒未，好開心。張柏芝表示好耐無唱《任何天氣》，18歲新人時在紅館唱過，今次好緊張。林家謙拿出柏芝的唱片索簽名，說她是自己第一個買唱片的歌手，唱碟叫《Destination》，之後有《不一樣的我》。成功自肥的林家謙說：「《不一樣的我》是我當年常拿來做參賽歌，那時未轉聲，唱你個Key。」張柏芝讚林家謙好乖、好純及好有才華，當她接到邀請做嘉賓時，想到自己雖出了很多唱片，但懂她歌曲的人不多，「我得一首歌紅！」林家謙隨即數出她多首歌，稱大家都識。