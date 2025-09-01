陳詠詩大熱膺港姐冠軍 施宇琪奪亞 袁文靜爆冷獲季 李尹嫣最上鏡無緣三甲

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵

冠軍陳詠詩參選以來一直是大熱姿態，她曾是香港體操運動員，昨日在才藝環節表演藝術體操，在場藝人投票獲35票。26歲的她身高160cm，為博士生，志願將正能量、愛與自信帶給更多人，鼓勵每個人都勇敢追夢，發揮自己的無限可能。

施宇琪才藝表演得票勝陳詠詩

亞軍施宇琪同為26歲，身高166cm，職業是投行衍生品交易員，才藝表演彈古箏，獲40票好成績，她前日抽中試戴冠軍后冠，但最終只得亞軍。季軍袁文靜27歲，身高174cm，職業是工商管理博士項目助理經理，才藝環節以rap歌表演，廣東話半鹹淡，被司儀錢嘉樂笑稱勇氣可嘉，「唔明佢廣東話講乜」。

張敬軒欣賞佳麗勇敢追夢

大會司儀由麥美恩、錢嘉樂聯同《女神配對計劃》CP曾展望與葉蒨文擔任，曾展望與葉蒨文不時放閃，被麥美恩稱為「曾生、曾太」。張敬軒、衛蘭、李治廷及鄺美雲擔任表演嘉賓，張敬軒打頭陣獻唱《Deadline》，帶領佳麗出場自我介紹。他相隔多年再任港姐嘉賓，多謝曾志偉及看着他長大的導演組邀請。

張敬軒表示入行時在無綫當主持3年，再回來開心跟舊同事敘舊；又讚佳麗好靚，學歷又高，欣賞為追夢勇敢參賽，好勤力。有網民稱為了張敬軒才看港姐決賽，他稱千萬不要這樣講，港姐大家由細睇到大，能參與演出感榮幸。朴寶劍在香港粉絲見面會唱他的歌《On My Way》，他認為對方很有誠意，普通話很難學，希望將來見面傾偈。11月與鄭秀文合作拉闊音樂會，他被追飛追到手軟，希望有多幾張家屬飛。

衛蘭不信有「小三女歌手」

衛蘭首次擔任港姐表演嘉賓心情興奮，她沒有夢想參選港姐，不是怕穿比堅尼泳衣，是個心一直追求唱歌。近年開始玩健身，想過參加健美比賽，已操肌肉。被列入「小三女歌手」嫌疑名單，可覺無辜？她說：「我single好耐，不知這新聞，不相信有這件事。」

（2025香港小姐競選決賽）