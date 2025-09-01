【娛樂場】《俠醫》 陳豪張曦雯譜拗柴情緣 濟世為懷

出身中藥油世家的凌為民（陳豪飾）深信藥油可通經絡、治未病。他離開父親的藥油王國，自立新品牌「脈脈通」，惹來表弟鄧世鏗（丁子朗飾）一家仇視。凌為民偶然結識容易拗柴的地產經紀羅穎琛（張曦雯飾），因她長年受痛症困擾需吃止痛藥，經凌為民勸告嘗試以藥油代替；凌為民受她啟發，開發出更適合都市人的藥油產品。

為角色特訓 陳豪稱最難太極

懷俠義精神的凌為民在家族鬥爭、唯利是圖及爾虞我詐的計算世界中，堅守濟世為懷信念，助人為樂，以達到「治病必求治本，救人必先救心」宗旨。他跟羅穎琛漸行漸近，互生情愫，招羅的閨密沈綺婷（劉佩玥飾）妒忌。凌為民摯友梁彥祖（馬貫東飾）傾心沈綺婷，因而被利用；鄧世鏗唆使沈綺婷聯手打擊凌為民，凌為民與羅穎琛為弘揚中藥油，攜手面對挑戰。

凌為民近乎十八般武藝，除會中醫及穴位推拿，還懂耍太極、古法射箭、武棍及舞龍，文武雙全。陳豪為令角色更具說服力，開劇前接受專業訓練，學穴位推拿、太極及古法射箭等，獲讚有慧根，好多道理一點就明，加上有運動底子，肌肉協調靈活，好快上手。他覺得最高難度是太極，「因為要『內柔外剛，似實而虛』，好難摸得清」。張曦雯過往多次演專業人士和女強人，今次角色遴迍、「咧啡」，是理財與掙錢能力俱差的失敗地產經紀。

丁子朗劉佩玥為利益不擇手段

丁子朗與劉佩玥劇中演「大奸角」，負責搞風搞雨。劉佩玥演「機心拜金女」沈綺婷，表面對經常甩碌的羅穎琛照顧周到又體貼，實質常放暗箭，搶走羅穎琛不少生意，為掙佣金，更不惜出賣肉體。劉佩玥劇中周旋不同男人之間，與「善良暖男」馬貫東及「超級奸仔」丁子朗最多瓜葛。她透露至少與6男有親密關係，角色很立體，承認演繹時有難度，「沈綺婷變成咁，跟童年及成長有好大關係，壞人背後的故事可以好淒慘」。

演開陽光男孩的丁子朗今次角色做齊「殺人放火、姦淫擄掠」，更是衣官禽獸，為個人利益，連爸爸鄧力圖（鄭子誠飾）都無面畀，極度不擇手段。他說今次富二代角色是「壞人之中的壞人」，「感激編劇寫到咁多嘢畀我，開拍前除煲無綫經典奸角演出偷師外，還在拍攝現場向『無綫十大奸人』之一的鄭子誠請教，對我是好大挑戰同突破，視為考牌之作」。

《俠醫》劇情除滲出各種中醫小知識和冷知識，每集結尾會播出名為「治病必求治本」的醫學小視窗，劇中演員會示範如何解決生活上大小奇難雜症。

《俠醫》翡翠台

9月1日起 逢周一至五晚上8時30分