廖碧兒拆解枱上單腳企斟酒秘技 梁思浩眼濕濕提江欣燕病况

【明報專訊】廖碧兒、梁思浩、谷祖琳和朱栢康等前晚到將軍澳出席頒獎禮，廖碧兒近日在社交平台貼出一段身穿高衩旗袍單腳企上枱斟紅酒的影片，掀網上熱話，她表示為了追隨這項外國流行玩意，在家鍛煉平衡力一天才敢挑戰，「這個高難度動作真的很難挑戰，雖然我有跳舞底，單腳企斟酒時都腳震，耐力僅夠應付拍片，朋友挑戰都失敗」。廖碧兒透露過去22年養過7隻愛犬，近期相繼離世，需時間撫平傷痛，暫時未考慮再養狗，「現在家裏變得很靜，幸好父母下星期來港探我，添一點生氣。（不養狗可會養人？）我都想，可惜未有對象，感情事順其自然」。她過去4年修讀兩學位課程，現在再度活躍幕前工作，又計劃推出個人品牌的罐裝咖啡。