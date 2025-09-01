明報新聞網
娛樂

廖碧兒拆解枱上單腳企斟酒秘技 梁思浩眼濕濕提江欣燕病况

【明報專訊】廖碧兒、梁思浩、谷祖琳和朱栢康等前晚到將軍澳出席頒獎禮，廖碧兒近日在社交平台貼出一段身穿高衩旗袍單腳企上枱斟紅酒的影片，掀網上熱話，她表示為了追隨這項外國流行玩意，在家鍛煉平衡力一天才敢挑戰，「這個高難度動作真的很難挑戰，雖然我有跳舞底，單腳企斟酒時都腳震，耐力僅夠應付拍片，朋友挑戰都失敗」。廖碧兒透露過去22年養過7隻愛犬，近期相繼離世，需時間撫平傷痛，暫時未考慮再養狗，「現在家裏變得很靜，幸好父母下星期來港探我，添一點生氣。（不養狗可會養人？）我都想，可惜未有對象，感情事順其自然」。她過去4年修讀兩學位課程，現在再度活躍幕前工作，又計劃推出個人品牌的罐裝咖啡。

梁思浩將為無綫主持第3季《直播靈接觸》，對於節目受歡迎，破紀錄兩年內連開3季感開心，預告邀請兩名近20年沒亮相無綫的亞洲小姐任嘉賓，其中一個是翁虹。可會邀請好友江欣燕（欣欣）？他表示隨時歡迎，談到江欣燕的身體狀况，梁思浩眼濕濕說：「人愈大，覺得身體健康很重要，4月見過欣欣，佢當時拍緊劇情况麻麻哋，除病外，她跟我傾過一些問題，是需要解決的。之後再聯絡佢就無覆電話，最近我和連炎輝食飯想約埋佢，連炎輝打給欣欣都冇聽電話，可能透過妹妹江欣慈找她會比較容易。」

記者：鍾一虹

