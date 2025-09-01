明報新聞網
娛樂

黎宣離世 享年93歲 黎姿悼念：姑媽笑容永留心

【明報專訊】資深演員黎宣上月28日離世，享年93歲。黎宣女兒向傳媒表示媽媽8月28日凌晨3時21分與世長辭。黎宣侄女黎姿（現名馬黎珈而）昨日在社交平台上載姑媽的黑白照片悼念，寫道：「姑媽的笑容和溫暖永遠會留在我們的心中，永遠懷念你。」

黎宣原名黎萱，出身電影世家，父親是「香港電影之父」黎民偉，堂姐是粵語片演員黎灼灼，侄女黎姿亦入行拍戲。黎宣1950年代已活躍影壇，1970年代轉戰電視圈，加入麗的電視，演出《大地恩情》、《大俠霍元甲》及《家春秋》等劇集。

《真情》「阿家」深入民心

黎宣離開麗的後加入無綫，參演多部劇，包括《大時代》演丁蟹母親「賤婆婆」，出色演技獲讚，還有《鹿鼎記》和《真情》等。她在《真情》演李司棋母親「阿家」深入民心，2010年拍完《Only You 只有您》淡出娛樂圈，享受家庭生活。

黎宣丈夫高宏是她的初戀男友，二人育有3女，夫妻恩愛逾70年，早年有網民影到黎宣持拐杖與老公手拖手吃糖水，亦有見到高宏陪她往診所覆診，有影皆雙。黎宣近年鮮有露面，前年獲演藝人協會頒發「傑出演藝大獎」，表揚多年來為演藝界付出貢獻的前輩藝人。黎宣當時未有出席春茗茶敘領取獎座，演協副會長余安安將獎項送到其府上，黎宣坐在輪椅領獎，精神不錯，笑得開心。

娛樂組

