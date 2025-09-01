明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鄧麗欣首演拉闊獲男友捧場 林峯狂咳硬撐 張繼聰藉歌冧妻

拉闊｜鄧麗欣獲男友捧場 林峯狂咳硬撐 張繼聰哽咽唱妻歌

【明報專訊】林峯、鄧麗欣與張繼聰前晚於亞博演出商台《惑星．夏》拉闊音樂會，張繼聰獲太太謝安琪帶同女兒撐場，鄧麗欣有媽媽與台灣男友Bryan支持。古天樂化身「宇宙觀察員」拍片任旁白，胡子彤客串。騷前病倒聲帶腫脹的林峯，唱歌時聲沙又不停咳嗽，狂飲水紓緩，跟胡子彤合唱擺「飛鷹」甫士又企不穩，仍頂硬上完成演出。張繼聰獻唱太太歌曲《50/50》，台下的謝安琪感動眼濕濕，3人跳唱《心急人上》為演唱會畫上句號。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

林峯、鄧麗欣和張繼聰勁歌熱舞登場為音樂會揭序幕，之後有個人及組合表演。造型性感的鄧麗欣表示今年試了很多第一次，包括紅館演唱會與首次做拉闊音樂會，「人生有好多事都諗不到，既然諗不到就不要諗太多」。張繼聰獻唱太太謝安琪歌曲《50/50》，弄得在台下的太太睇到眼濕濕，他亦唱到想喊，「好榮幸第2次做拉闊，第一次做2008年，17年後先可以再來這個舞台，最重要是愛我和支持我的人仍然喺度」。

林峯跟拍檔觀眾道歉

狀態不佳的林峯與鄧麗欣合唱呂爵安和陳凱詠的《漸漸我們》，之後與張繼聰合唱湯令山《用背脊唱情歌》。林峯與胡子彤合唱《Chok》擺「飛鷹」甫士企不穩，獨唱時透露不舒服，要求觀眾幫手唱，「心情很複雜，其實我要跟兩拍檔say sorry，因為聲帶唔係咁好狀態，亦要向在場每名觀眾say sorry，要大家忍受這個聲帶的狀態，聽晒每首歌，很抱歉，真的不好意思」。他表示聲帶有問題原來不能太大聲說話，即扮「常在心」鍾嘉欣叫「管家仔」，「咁樣講嘢，原來可以避到沙聲，是『常在心』教我的」。隨後落台與觀眾大合唱《愛在記憶中找你》。

音樂會尾聲，張繼聰大讚林峯表現專業，很努力面對聲帶問題，任何時間也能保持好型和靚仔狀態，並透露合演電影《尋秦記》時，為拍攝順利，林峯經常穿着戲服在片場跑，張繼聰笑說：「你有冇見過秦始皇跑吖？我就見過！」3人最後跳唱Cookies《心急人上》結尾。

鄧麗欣承認以前唱功欠佳

3人騷後受訪，鄧麗欣承認每次開騷男友都會捧場支持，首次做拉闊音樂會很感動，「從來不覺得自己可以跟拉闊扯上關係，因這是一個音樂性好高的平台，自問以前唱得不夠好，也不夠膽上這個台」。是否刻意操練，以性感造型亮相？她笑道：「不是特登，蜜桃臀本來是為演唱會而練，沒想過穿貼身裙也用得着。」

鄧麗欣笑稱跳唱《心急人上》被兩拍檔搶鏡，張繼聰表示已豁出去，林峯說：「人一世物一世，終於可以跳女團舞，覺得很正，由細睇到大，沒可能不識跳，但歌詞好難，都好少唱啱！」張繼聰自嘲到了某個年紀，睇字都可以唱錯，唱Tyson Yoshi與周殷廷的《1994》時太興奮不記得入歌。他稱唱《50/50》不是趁機冧老婆，「係全天候，唱時好感動，唱寫給28歲自己的歌《玻璃窗的我》也感動得擔心情緒爆發」。談到拍戲見到林峯穿戲服跑，張繼聰笑言：「一路望住秦始皇同我一齊跑，都不枉此生。」

林峯不知陳浩南會否出現

林峯表示連擺甫士也站不穩，證明真的腳軟，透露綵排前幾天已覺得不舒服，但因自小氣管已不太好，沒留意和調理，騷後有時間休息，鄧麗欣已介紹中醫給他，月底開始展開巡唱4個月，其中一個月要兼顧《九龍城寨之終章》訓練，之後便埋位開工。問到知不知有沒有《古惑仔》陳浩南一角出現？林峯說：「這角色漫畫版有出現過，但聽導演鄭保瑞講未必會有，最後會否出現要問導演。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞