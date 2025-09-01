鄧麗欣首演拉闊獲男友捧場 林峯狂咳硬撐 張繼聰藉歌冧妻

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

林峯、鄧麗欣和張繼聰勁歌熱舞登場為音樂會揭序幕，之後有個人及組合表演。造型性感的鄧麗欣表示今年試了很多第一次，包括紅館演唱會與首次做拉闊音樂會，「人生有好多事都諗不到，既然諗不到就不要諗太多」。張繼聰獻唱太太謝安琪歌曲《50/50》，弄得在台下的太太睇到眼濕濕，他亦唱到想喊，「好榮幸第2次做拉闊，第一次做2008年，17年後先可以再來這個舞台，最重要是愛我和支持我的人仍然喺度」。

林峯跟拍檔觀眾道歉

狀態不佳的林峯與鄧麗欣合唱呂爵安和陳凱詠的《漸漸我們》，之後與張繼聰合唱湯令山《用背脊唱情歌》。林峯與胡子彤合唱《Chok》擺「飛鷹」甫士企不穩，獨唱時透露不舒服，要求觀眾幫手唱，「心情很複雜，其實我要跟兩拍檔say sorry，因為聲帶唔係咁好狀態，亦要向在場每名觀眾say sorry，要大家忍受這個聲帶的狀態，聽晒每首歌，很抱歉，真的不好意思」。他表示聲帶有問題原來不能太大聲說話，即扮「常在心」鍾嘉欣叫「管家仔」，「咁樣講嘢，原來可以避到沙聲，是『常在心』教我的」。隨後落台與觀眾大合唱《愛在記憶中找你》。

音樂會尾聲，張繼聰大讚林峯表現專業，很努力面對聲帶問題，任何時間也能保持好型和靚仔狀態，並透露合演電影《尋秦記》時，為拍攝順利，林峯經常穿着戲服在片場跑，張繼聰笑說：「你有冇見過秦始皇跑吖？我就見過！」3人最後跳唱Cookies《心急人上》結尾。

鄧麗欣承認以前唱功欠佳

3人騷後受訪，鄧麗欣承認每次開騷男友都會捧場支持，首次做拉闊音樂會很感動，「從來不覺得自己可以跟拉闊扯上關係，因這是一個音樂性好高的平台，自問以前唱得不夠好，也不夠膽上這個台」。是否刻意操練，以性感造型亮相？她笑道：「不是特登，蜜桃臀本來是為演唱會而練，沒想過穿貼身裙也用得着。」

鄧麗欣笑稱跳唱《心急人上》被兩拍檔搶鏡，張繼聰表示已豁出去，林峯說：「人一世物一世，終於可以跳女團舞，覺得很正，由細睇到大，沒可能不識跳，但歌詞好難，都好少唱啱！」張繼聰自嘲到了某個年紀，睇字都可以唱錯，唱Tyson Yoshi與周殷廷的《1994》時太興奮不記得入歌。他稱唱《50/50》不是趁機冧老婆，「係全天候，唱時好感動，唱寫給28歲自己的歌《玻璃窗的我》也感動得擔心情緒爆發」。談到拍戲見到林峯穿戲服跑，張繼聰笑言：「一路望住秦始皇同我一齊跑，都不枉此生。」

林峯不知陳浩南會否出現

林峯表示連擺甫士也站不穩，證明真的腳軟，透露綵排前幾天已覺得不舒服，但因自小氣管已不太好，沒留意和調理，騷後有時間休息，鄧麗欣已介紹中醫給他，月底開始展開巡唱4個月，其中一個月要兼顧《九龍城寨之終章》訓練，之後便埋位開工。問到知不知有沒有《古惑仔》陳浩南一角出現？林峯說：「這角色漫畫版有出現過，但聽導演鄭保瑞講未必會有，最後會否出現要問導演。」

