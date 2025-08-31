明報新聞網
【開箱】《黑夜終至》當貧窮限制想像 「神奇4俠」變身悲情女

【明報專訊】英國女星雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）最為影迷熟悉的作品可能是《職業特工隊》系列及今個暑假推出的《神奇4俠：英雄第一步》，其實5年前她已憑《心碎的女人》（Pieces of a Woman）在威尼斯影展贏得最佳女主角獎，晉身影后行列；她另一新片《黑夜終至》（Night Always Come）本月15日在影視串流平台Netflix上架，巧合地跟《心》片同樣是悲情角色，不過在爛番茄網站評價麻麻，總結53篇影評文章得分55%，觀衆好感度更只有39%。

為了買樓首期鋌而走險

《黑夜終至》講述Lynette身兼多職，在麵包廠、酒吧打工，只為存錢支付從小租住房子的置業首期，以免唐氏綜合症的哥哥Kenny被迫入住院舍；約好買家簽約，母親Doreen卻沒出現，還把首期費用買了新車。買家給Lynette第二次機會，翌日早上必須到銀行支付2.5萬美元首期，否則交易告吹。

電影片長108分鐘，幾乎全是看女主角24小時內遭遇連環不幸，並在罪惡世界中不斷死裏逃生；當劇情講述Lynette急需金錢，開始交代她曾賣淫，還遭「熟客」侮辱。女主角在社會底層掙扎求存，然而劇本並不成熟，到底是貧窮限制了想像，還是編劇為了加深角色的苦難，不斷製造悲情與不幸？譬如Lynette已開走了熟客的名車，也明知道對方不敢報警，因為他不會想妻子知道自己的出軌行為。既然要找有犯罪前科的酒吧同事Cody幫忙，為什麼不是讓他把名車在黑市放售，不是更容易嗎，卻選擇一起偷走夾萬，再找第三方開啟，當發現內藏名表、毒品及現金而爆發衝突，此時她才讓Cody知道自己偷了車，到取車的地方Cody又突然想獨吞所有。其實他開車救走Lynette，何以突變又事前沒有任何鋪排？難道就是要鋪陳她後來拿毒品及名表找舊愛Tommy出貨，再交代她16歲就離家出走，並為Tommy賣淫的悲慘過去？可是經過一番折騰回家後，Doreen依舊拒絕買樓，並表明會跟Kenny遷往朋友家，又指Lynette一切都是自找；此時Lynette才放下對「家庭」付出的執念，向哥哥道別後，開車離開。

女主角選擇難引起共鳴

來自英國的雲妮莎卻比，母親任職記者，父親是退休泌尿外科名醫，還擔任過皇家醫學會會長，去年才卸任。金髮苗條的雲妮莎氣質太中產，演技再好，也難令人相信她是俄勒岡州波特蘭在社會邊緣掙扎的貧窮基層。此片還有《疊影狂花》珍妮花積遜李（Jennifer Jason Leigh）及《魔鐘奇幻屋》導演伊利羅夫（Eli Roth）客串。導演班哲民卡朗（Benjamin Caron）拍過《王冠》、《新福爾摩斯》、《安多》等劇集，處理Lynette跟幾名男性的爭執，均拍出層次不同的緊張氣氛，特別是伊利羅夫飾演的毒販Blake留難與侮辱Lynette的一幕，充滿危機四伏感。

《黑夜終至》改編自美國作家Willy Vlautin的同名小說，後者的作品大多以俄勒岡、內華達及新墨西哥州為背景，而且多聚焦社會底層邊緣人生活，未知電影版遵照還是偏離原著，但看現在的效果似乎不太理想，譬如Lynette儘管是女主角，但她跟母親的關係着墨不深，讓她的選擇難以引起共鳴。

