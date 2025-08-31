李秉憲獲讚有喜感 贏最響亮歡呼 朴贊郁《選擇有罪》威尼斯首映 孫藝珍變身影「後」

《選擇有罪》改編自Donald E. Westlake於1997年出版的小說《The Ax》，故事講述資深紙廠管理層萬洙（李秉憲飾）25年來營營役役工作，與妻子美莉（孫藝珍飾）一家四口過着人生勝利組般的美滿生活，卻突然遭公司解僱。為了維持家庭幸福，萬洙決心3個月內找到新工作，但接二連三面試失敗，逐漸步上絕路。

遲開場半小時 零時散場

結婚產子後首次拍電影的孫藝珍，出席記者會及首映禮均選擇大露背裝，影「後」造型十分搶鏡；3年前以《分手的決心》在康城影展拿下最佳導演殊榮的朴贊郁，對上一次入圍威尼斯影展主競賽單元，已是20年前李英愛主演《親切的金子》，在記者會被問及此，他笑言原因很簡單：「一個字：錢。」朴贊郁表示電影的命運總是如此，「不是沒有預算，而是我想確保有足夠的預算。我花了20年完成這部電影，終於組成這個令人驚嘆的演員陣容」。他稱此片的構思醞釀多年，且不會過時，「因為這種對工作與安全感的深層恐懼，每個人都能有共鳴」。他又指電影藝術形式會萎縮，看電影的戲院文化可能會結束，但若預算不足，他會用手機繼續拍，而且已曾如此做過。

李秉憲繼《JSA安全地帶》及《三更2》之後，在《選擇有罪》第三度與朴贊郁合作，他稱能與後者合作是「夢想」，並形容《選》片是朴贊郁「最商業化」的作品之一。

據美媒報道，由於《After the Hunt》延遲收場，在同一地點首映的《選擇有罪》亦順延半小時開場，片長139分鐘，結果過了半夜才散場。美媒報道指片中李秉憲飾演萬洙愈來愈瘋狂的行徑，帶來許多誇張場面，令觀衆捧腹；也有些恐怖血腥的鏡頭驚嚇觀衆，有評論讚此片群戲令人驚喜，特別點名讚李秉憲的演出展現喜劇天分，現場8分半鐘的掌聲中，美媒指最響亮的歡呼聲都是給李秉憲的。

茱莉亞稱盼新片引發討論

另一方面，《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導非競賽片《After the Hunt》，在威尼斯都世界首映，主角金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、《蜘蛛俠》安德魯加菲（Andrew Garfield）、《大熊餐廳》阿優艾德比利（Ayo Edebiri）及《沒哭聲的抉擇》嘉兒施維尼（Chloe Sevigny）等悉數亮相。

《After the Hunt》講述茱莉亞羅拔絲扮演知名大學教授，學生阿優艾德比利指控茱莉亞的同事安德魯加菲性騷擾，事件迫使茱莉亞面對自己過去隱藏的秘密。據美媒報道，首映禮後觀衆起立鼓掌6分鐘，場內有人高呼茱莉亞及導演魯卡加達連奴的名字，茱莉亞感動到眼濕濕，又向現場觀衆派飛吻，並與魯卡、安德魯加菲和阿優艾德比利等擁抱。

據悉在周五（29日）的記者會上，傳媒對片中有關#MeToo運動和取消文化的信息提出質疑。茱莉亞羅拔絲否認《After the Hunt》企圖製造爭議，並感嘆現在「正失去對話的藝術」。她稱該片不是要發表什麼立場，而是在描繪這些人在那個時刻的狀態，並希望觀衆看完可引發討論。導演魯卡加達連奴稱該片並非要宣揚什麼價值，而是探索不同真相之間的衝突與界限。