明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

李秉憲獲讚有喜感 贏最響亮歡呼 朴贊郁《選擇有罪》威尼斯首映 孫藝珍變身影「後」

【明報專訊】第82屆威尼斯影展主競賽單元前晚輪到《分手的決心》韓國導演朴贊郁新片《選擇有罪》（前譯《無可奈何》）登場，率領《魷魚遊戲》李秉憲、《愛的迫降》孫藝珍、《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭、《模範家族》朴喜洵、《財閥家的小兒子》李聖旻等主角現身。《選》片首映雖然因茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）主演的非競賽片《After the Hunt》，延遲了半小時才開場，到零時30分才結束，但觀衆依然反應熱烈，鼓掌8分半鐘，美媒指李秉憲演出有喜感，更贏得最響亮的歡呼聲。

《選擇有罪》改編自Donald E. Westlake於1997年出版的小說《The Ax》，故事講述資深紙廠管理層萬洙（李秉憲飾）25年來營營役役工作，與妻子美莉（孫藝珍飾）一家四口過着人生勝利組般的美滿生活，卻突然遭公司解僱。為了維持家庭幸福，萬洙決心3個月內找到新工作，但接二連三面試失敗，逐漸步上絕路。

遲開場半小時 零時散場

結婚產子後首次拍電影的孫藝珍，出席記者會及首映禮均選擇大露背裝，影「後」造型十分搶鏡；3年前以《分手的決心》在康城影展拿下最佳導演殊榮的朴贊郁，對上一次入圍威尼斯影展主競賽單元，已是20年前李英愛主演《親切的金子》，在記者會被問及此，他笑言原因很簡單：「一個字：錢。」朴贊郁表示電影的命運總是如此，「不是沒有預算，而是我想確保有足夠的預算。我花了20年完成這部電影，終於組成這個令人驚嘆的演員陣容」。他稱此片的構思醞釀多年，且不會過時，「因為這種對工作與安全感的深層恐懼，每個人都能有共鳴」。他又指電影藝術形式會萎縮，看電影的戲院文化可能會結束，但若預算不足，他會用手機繼續拍，而且已曾如此做過。

李秉憲繼《JSA安全地帶》及《三更2》之後，在《選擇有罪》第三度與朴贊郁合作，他稱能與後者合作是「夢想」，並形容《選》片是朴贊郁「最商業化」的作品之一。

據美媒報道，由於《After the Hunt》延遲收場，在同一地點首映的《選擇有罪》亦順延半小時開場，片長139分鐘，結果過了半夜才散場。美媒報道指片中李秉憲飾演萬洙愈來愈瘋狂的行徑，帶來許多誇張場面，令觀衆捧腹；也有些恐怖血腥的鏡頭驚嚇觀衆，有評論讚此片群戲令人驚喜，特別點名讚李秉憲的演出展現喜劇天分，現場8分半鐘的掌聲中，美媒指最響亮的歡呼聲都是給李秉憲的。

茱莉亞稱盼新片引發討論

另一方面，《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導非競賽片《After the Hunt》，在威尼斯都世界首映，主角金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、《蜘蛛俠》安德魯加菲（Andrew Garfield）、《大熊餐廳》阿優艾德比利（Ayo Edebiri）及《沒哭聲的抉擇》嘉兒施維尼（Chloe Sevigny）等悉數亮相。

《After the Hunt》講述茱莉亞羅拔絲扮演知名大學教授，學生阿優艾德比利指控茱莉亞的同事安德魯加菲性騷擾，事件迫使茱莉亞面對自己過去隱藏的秘密。據美媒報道，首映禮後觀衆起立鼓掌6分鐘，場內有人高呼茱莉亞及導演魯卡加達連奴的名字，茱莉亞感動到眼濕濕，又向現場觀衆派飛吻，並與魯卡、安德魯加菲和阿優艾德比利等擁抱。

據悉在周五（29日）的記者會上，傳媒對片中有關#MeToo運動和取消文化的信息提出質疑。茱莉亞羅拔絲否認《After the Hunt》企圖製造爭議，並感嘆現在「正失去對話的藝術」。她稱該片不是要發表什麼立場，而是在描繪這些人在那個時刻的狀態，並希望觀衆看完可引發討論。導演魯卡加達連奴稱該片並非要宣揚什麼價值，而是探索不同真相之間的衝突與界限。

相關字詞﹕第82屆威尼斯影展 魯卡加達連奴 安德魯加菲 阿優艾德比利 茱莉亞羅拔絲 威尼斯影展 李秉憲 孫藝珍 朴贊郁

上 / 下一篇新聞