明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《偷偷記得》 岑寧兒首度挑戰舞台劇扮護士長

【明報專訊】歌手岑寧兒（Yoyo）首度挑戰舞台劇《偷偷記得》絮語音樂劇場，聯同風車草劇團三大台柱梁祖堯、湯駿業及邵美君，11月28日至12月6日於葵青劇院演藝廳公演。

《偷偷記得》講述忙碌的護士長，生命到來和消逝都在匆忙的工作中流過，她一直照顧一個萬惡不赦的重傷病人，面對着這個跟自己血型一樣的昏迷病人，令人不安的念頭漸漸萌生；有一對老農夫，每天翻土播種、除草施肥，就這樣過了大半生，有一天，天使告知妻子，命運注定丈夫將會遇上意外當場死去。生活中瑣碎而美好的事情一直都在，但卻沒有被好好記住，時間總比想像中過得快，末日往往就在毫無預兆底下突然出現。

梁祖堯：是一個療癒旅程

風車草劇團演出瘋狂喜劇《Di-Dar》後，新劇目《偷偷記得》以感性行先，編劇兼主演的梁祖堯說：「今次的舞台劇要創造一個純感性故事，裏面有好多音樂，因為劇中的角色在日常生活中好難講出自己的感受，最好就是用音樂去表達，既然要唱歌，我哋就搵了Yoyo演出。」

梁祖堯表示這舞台劇會是一個療癒的旅程，希望透過這部劇，給觀眾一種勇氣及動力，好好去想及偷偷記着美好的事，然後繼續向前行，不論將來是好還是壞，這一刻都有一種勇氣行落去。

Yoyo曾是辯論隊成員

梁祖堯與監製湯駿業在創作《偷偷記得》前，討論身處現今社會的我們，需要一個什麼類型的舞台劇，然後他們想到要製作一個可以療癒的舞台劇，跟觀眾療癒一些不敢再觸及的傷痛，或者難以痊癒的傷口。他們需要一把療癒的聲音，即時便想到Yoyo，她雖然未演過舞台劇，但好鍾意看舞台劇，中學上過戲劇堂，今次主要有音樂部分，讓她想挑戰。劇中她飾演一名鐵嘴護士長，是高難度角色，她求學時期是辯論隊成員，「讀書參加過辯論隊後，都沒有機會可以盡情咁mean出來，這個是我好期待做的事。好多謝讓我參與及信任我，相信應該好好玩，一同做一個好表演」。

湯駿業：一開聲就有感覺

眾人早前首次圍讀，湯駿業讚賞Yoyo的演繹，稱梁祖堯為Yoyo度身訂做，看準她的特質去寫故事，當Yoyo一開聲試讀，大家都覺得「有啊！」的那種感覺，是大家平時好少見到的一面，有喜感，鐵嘴得來又貼心。梁祖堯稱如果是第二個人演，會覺得好乞人憎，但Yoyo演就不會憎這個人。故事發生在鐵路中轉站，他們拍攝宣傳海報，特別設計一個荒廢鐵路的感覺，並穿上類似制服的裝束。

相關字詞﹕湯駿業 梁祖堯 岑寧兒（Yoyo） 偷偷記得

上 / 下一篇新聞