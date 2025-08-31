【娛樂場】《偷偷記得》 岑寧兒首度挑戰舞台劇扮護士長

《偷偷記得》講述忙碌的護士長，生命到來和消逝都在匆忙的工作中流過，她一直照顧一個萬惡不赦的重傷病人，面對着這個跟自己血型一樣的昏迷病人，令人不安的念頭漸漸萌生；有一對老農夫，每天翻土播種、除草施肥，就這樣過了大半生，有一天，天使告知妻子，命運注定丈夫將會遇上意外當場死去。生活中瑣碎而美好的事情一直都在，但卻沒有被好好記住，時間總比想像中過得快，末日往往就在毫無預兆底下突然出現。

梁祖堯：是一個療癒旅程

風車草劇團演出瘋狂喜劇《Di-Dar》後，新劇目《偷偷記得》以感性行先，編劇兼主演的梁祖堯說：「今次的舞台劇要創造一個純感性故事，裏面有好多音樂，因為劇中的角色在日常生活中好難講出自己的感受，最好就是用音樂去表達，既然要唱歌，我哋就搵了Yoyo演出。」

梁祖堯表示這舞台劇會是一個療癒的旅程，希望透過這部劇，給觀眾一種勇氣及動力，好好去想及偷偷記着美好的事，然後繼續向前行，不論將來是好還是壞，這一刻都有一種勇氣行落去。

Yoyo曾是辯論隊成員

梁祖堯與監製湯駿業在創作《偷偷記得》前，討論身處現今社會的我們，需要一個什麼類型的舞台劇，然後他們想到要製作一個可以療癒的舞台劇，跟觀眾療癒一些不敢再觸及的傷痛，或者難以痊癒的傷口。他們需要一把療癒的聲音，即時便想到Yoyo，她雖然未演過舞台劇，但好鍾意看舞台劇，中學上過戲劇堂，今次主要有音樂部分，讓她想挑戰。劇中她飾演一名鐵嘴護士長，是高難度角色，她求學時期是辯論隊成員，「讀書參加過辯論隊後，都沒有機會可以盡情咁mean出來，這個是我好期待做的事。好多謝讓我參與及信任我，相信應該好好玩，一同做一個好表演」。

湯駿業：一開聲就有感覺

眾人早前首次圍讀，湯駿業讚賞Yoyo的演繹，稱梁祖堯為Yoyo度身訂做，看準她的特質去寫故事，當Yoyo一開聲試讀，大家都覺得「有啊！」的那種感覺，是大家平時好少見到的一面，有喜感，鐵嘴得來又貼心。梁祖堯稱如果是第二個人演，會覺得好乞人憎，但Yoyo演就不會憎這個人。故事發生在鐵路中轉站，他們拍攝宣傳海報，特別設計一個荒廢鐵路的感覺，並穿上類似制服的裝束。