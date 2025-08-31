驚訝林家謙6歲入紅館捧場 陳慧琳：聽我啲歌咪胎教嗰時

林家謙今年為Kelly創作新歌《鳴謝你而不想說後悔》，Kelly公開道謝：「我要多謝你，因為今年你作咗首歌畀我。我之前都想『飛天』㗎，不過紅館唔畀呀嘛。你好嘢喎，你『飛』到呀！」林家謙用歌幽默回應：「因為我無事地與你……就飛咗上去！」他與Kelly合唱《最愛演唱會》，並用音樂鳴謝帶領他進入夢幻世界的偶像，也為所有觀眾帶來了一場難忘的「最愛演唱會」。

坐吊車「自拍大合照」手忙腳亂

乘搭吊車環繞紅館環節，林家謙一邊唱歌一邊與「山頂」的歌迷近距離打招呼，並用手機拍下觀眾舉牌支持的興奮畫面，他忽發奇想，嘗試在吊車上與觀眾來一張「自拍大合照」，不過他手忙腳亂，拍下的全是自己面部大特寫和鼻孔，令觀眾捧腹大笑，他被取笑是「攝影技術真係贏晒99%香港人」。

娛樂組