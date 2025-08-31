驚訝林家謙6歲入紅館捧場 陳慧琳：聽我啲歌咪胎教嗰時

【明報專訊】林家謙前晚在紅館舉行第8場演唱會，嘉賓陳慧琳（Kelly）是他首次去紅館看演唱會的主角，對他來說好特別。林家謙表示2002年自己6歲時，跟隨表姐入紅館看Kelly的《飛天舞會演唱會》，Kelly的歌滋養了他的音樂。Kelly聞言大感驚訝，稱他之前亦說6歲聽鄧麗欣（Stephy）的歌。林家謙笑說︰「我咩都係話6歲，你唔使理我！我係用6歲嚟講所有嘢。」Kelly說︰「因為你話6歲聽Stephy，我心諗，咁聽我啲歌咪胎教嗰時？」她笑說要多謝林家謙父母，讓他小時候聽這麼有品味的歌。當知道林家謙的表姐在現場，Kelly即跟表姐打招呼，大讚：「你勁呀，你好有品味喎！」
林家謙今年為Kelly創作新歌《鳴謝你而不想說後悔》，Kelly公開道謝：「我要多謝你，因為今年你作咗首歌畀我。我之前都想『飛天』㗎，不過紅館唔畀呀嘛。你好嘢喎，你『飛』到呀！」林家謙用歌幽默回應：「因為我無事地與你……就飛咗上去！」他與Kelly合唱《最愛演唱會》，並用音樂鳴謝帶領他進入夢幻世界的偶像，也為所有觀眾帶來了一場難忘的「最愛演唱會」。
坐吊車「自拍大合照」手忙腳亂
乘搭吊車環繞紅館環節，林家謙一邊唱歌一邊與「山頂」的歌迷近距離打招呼，並用手機拍下觀眾舉牌支持的興奮畫面，他忽發奇想，嘗試在吊車上與觀眾來一張「自拍大合照」，不過他手忙腳亂，拍下的全是自己面部大特寫和鼻孔，令觀眾捧腹大笑，他被取笑是「攝影技術真係贏晒99%香港人」。
