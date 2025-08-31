明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

葉萱出自傳揭被邪教洗腦過程 盼外界引以為戒 避免受傷害

【明報專訊】方力申太太葉萱兩年前接受Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》訪問，以性侵受害者身分揭露韓國攝理教教主鄭明析的惡行，引起迴響。早前葉萱再接受Netflix新一輯紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》訪問，表示公開經歷後曾遭受輿論攻擊，質疑她「想紅」，她一度哭成淚人。葉萱近日在社交平台透露推出韓文自傳，揭開被邪教組織洗腦的過程，望外界引以為戒。

葉萱毋懼惡意抨擊，在社交平台上載自傳《痕跡》的封面照，以韓文撰文解釋出自傳的用意，她寫道：「今天我出版了一本書，這本書也是關於JMS（鄭明析）的。你可能會想『這個故事已經透過紀錄片《以神之名》及其續集《以倖存者之名》講過了』，為什麼還要再出本書來講述這一切呢？看完紀錄片後，你可能仍有許多疑問，你或許覺得邪教和性虐待離自己很遠，相信這是因為你並不完全理解我的經歷。」

整理思緒尋求療癒

《痕跡》詳細記錄葉萱從青少年時期被「攝理教」傳教、洗腦的完整過程，她希望能有警世作用，「這本書詳細講述了我從16、17歲開始皈依，到洗腦、戒除邪教，以及最終提起訴訟的歷程。我希望透過記錄那段痛苦，整理思緒，尋求療癒。對你來說，希望看到我的經歷能幫助你意識到『哦，如果我繼續這樣下去，我可能會走上歧途』，並以此為戒，避免受到傷害。」

葉萱提到一名日本性侵受害者寫了一本書，講述其遭遇，並公開與施暴者抗爭。還有許多其他性侵受害者也公開她們的故事，為他人帶來安慰、啟發、鼓勵及警告。

有網民質疑「靠受害上位」

葉萱指出：「除了邪教之外，社會上還有很多操控性的團體，你可能不知不覺地就陷入其中。我希望你能避開和逃離，或幫助那些陷入其中的人。我真誠地希望這個社會問題能夠解決，尤其是在韓國乃至全球。感謝你的關注與支持。」

新書推出後，在網上引起討論，有網民質疑葉萱「靠受害上位」，再指她「想紅」、「為錢」。其他網民不滿，認為這樣說的人沒有人性，忽視葉萱多年遭受精神與身體壓迫的事實，是苛刻不公平。

紀錄片播方力申求婚片段

葉萱今年2月與方力申在美國結婚，6月公布懷孕，將成為父母。葉萱接受Netflix紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》訪問時，個案尾段播出方力申於洛杉磯向她求婚的片段，她說：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」

娛樂組

相關字詞﹕方力申 痕跡 以倖存者之名：深入韓國慘案 葉萱

上 / 下一篇新聞