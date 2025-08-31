葉萱出自傳揭被邪教洗腦過程 盼外界引以為戒 避免受傷害

葉萱毋懼惡意抨擊，在社交平台上載自傳《痕跡》的封面照，以韓文撰文解釋出自傳的用意，她寫道：「今天我出版了一本書，這本書也是關於JMS（鄭明析）的。你可能會想『這個故事已經透過紀錄片《以神之名》及其續集《以倖存者之名》講過了』，為什麼還要再出本書來講述這一切呢？看完紀錄片後，你可能仍有許多疑問，你或許覺得邪教和性虐待離自己很遠，相信這是因為你並不完全理解我的經歷。」

整理思緒尋求療癒

《痕跡》詳細記錄葉萱從青少年時期被「攝理教」傳教、洗腦的完整過程，她希望能有警世作用，「這本書詳細講述了我從16、17歲開始皈依，到洗腦、戒除邪教，以及最終提起訴訟的歷程。我希望透過記錄那段痛苦，整理思緒，尋求療癒。對你來說，希望看到我的經歷能幫助你意識到『哦，如果我繼續這樣下去，我可能會走上歧途』，並以此為戒，避免受到傷害。」

葉萱提到一名日本性侵受害者寫了一本書，講述其遭遇，並公開與施暴者抗爭。還有許多其他性侵受害者也公開她們的故事，為他人帶來安慰、啟發、鼓勵及警告。

有網民質疑「靠受害上位」

葉萱指出：「除了邪教之外，社會上還有很多操控性的團體，你可能不知不覺地就陷入其中。我希望你能避開和逃離，或幫助那些陷入其中的人。我真誠地希望這個社會問題能夠解決，尤其是在韓國乃至全球。感謝你的關注與支持。」

新書推出後，在網上引起討論，有網民質疑葉萱「靠受害上位」，再指她「想紅」、「為錢」。其他網民不滿，認為這樣說的人沒有人性，忽視葉萱多年遭受精神與身體壓迫的事實，是苛刻不公平。

紀錄片播方力申求婚片段

葉萱今年2月與方力申在美國結婚，6月公布懷孕，將成為父母。葉萱接受Netflix紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》訪問時，個案尾段播出方力申於洛杉磯向她求婚的片段，她說：「致所有與我經歷同樣傷痛的女性，加油！我們一起撐住。」

娛樂組