娛樂

COLLAR演唱會尾場 李芯駖許軼感動變喊包

COLLAR尾場演唱會 阿Day芯駖Winka變喊包

【明報專訊】女團COLLAR一連兩場《“GAME ON”LIVE 2025》演唱會前晚於亞博圓滿結束，MIRROR成員江生（AK）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及ERROR成員郭嘉駿（193）、何啟華（Dee）捧場。7名成員施展渾身解數落力跳唱，中段落台邊唱邊揮手及派飛吻冧粉絲。安歌環節她們清唱幾句《Chosen Family》，許軼（Day）見粉絲跟着和唱，感動眼泛淚光。

陳泳伽：我大個女喇

完騷前成員分享感受，Day說一直沒自信，感受到大家的愛，識唱她們的歌好感動。大學畢業的王家晴（Candy）表示將全身投入團隊工作。邱彥筒（Marf）自認是平凡人，但比以前堅強很多，無論評語好與壞，感激大家給予包容。李芯駖哭成淚人，說為做到最好付出很大努力，「我們好多傷兵，跳到腳痛，每日有醫療團隊幫我們針灸」。陳泳伽（Winka）稱終於能自信地享受舞台演出，不用介意別人評論，她大聲說：「我大個女喇！」蘇雅琳（Ivy So）自爆出道後經歷過迷失，每次出團歌時，似拉她回來重拾堅定。完場後大批歌迷不肯離場大叫安歌，近15分鐘後，已換衫的COLLAR再上台，跟全場大合照及欣賞幕後花絮片段，不停揮手送吻及勸喻粉絲離場。

騷後李芯駖稱沒想過大家反應那麼好才爆喊，今次化妝、造型、歌舞及機關都花盡心思，「最感動是沈貞巧結尾唱歌時，勾起艱難經歷的回憶，幸最終堅持沒放棄，大家都好叻。」Ivy So演出時騷馬甲線，稱體重48公斤，四五個月前開始吃得清淡，加上每日逾10小時排練，好滿意身形。Marf稱男友林家熙有到場，Winka表示男友朱芸編亦有捧場。有否邀請前團友蘇芷晴（So Ching）來睇騷？她們表示因專心綵排，門票交公司處理，故不太清楚。有網民指演唱會T恤似電影《陰陽路》的感覺，她們稱沒留意網民留言，Marf撐設計迎合潮流。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕李芯駖 陳泳伽（Winka） 蘇雅琳（Ivy So） 許軼（Day）

