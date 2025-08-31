明報新聞網
娛樂

明年6月開紅館騷 陳曉東承諾曬6嚿腹肌

【明報專訊】陳曉東9月3日50歲生日，昨日在商店包場舉行「走過1/2世紀生日會」，與200名來自香港、廣州、順德、北京及新加坡的粉絲提早慶生，他上次跟粉絲開生日派對已是兩年前。

與200粉絲預祝50歲生日

遊戲環節，陳曉東示範擺出當年拍寫真集的幾個Chok甫士，讓粉絲模仿；又用AI製圖，預告未來的樣子，最搞笑是一幅「2028年53歲」曬健碩肌肉玩衝浪的相片，他豪言目前身形跟相片差不多，全場粉絲即大叫「 除衫」，他笑而不語。之後播放一段輯錄陳曉東歷年影視作品的片段，他自覺仍有戲癮，想挑戰演警探，或《射鵰英雄傳》黃藥師脾氣古怪角色。

陳曉東說生日願望前公布好消息，明年6月在紅館開演唱會，稱上次開紅館騷是2019年，今次場數暫時未定，已開始籌備錄新歌。粉絲預祝他演出成功，送上紅館造型蛋糕，陳曉東主持「亮燈」和切餅儀式，感動得眼濕濕。

陳曉東透露曾兩度推掉紅館演出檔期，認為是天意安排，「第一次批出的日子，我嫌時間太趕，第二次撞正節日。碰巧近期想多留香港，又取得明年6月檔期，讓我有時間出新歌便成事。生日願望是演唱會順利，希望有機會再拍戲演不同角色，亦打算錄新的情歌」。他許下承諾，會跟教練苦練身形，期待演唱會曬6嚿腹肌。

記者：林蘊兒

