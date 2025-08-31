明報新聞網
娛樂

李尹嫣奪友誼小姐 施宇琪試戴后冠 準港姐三點式綵排迎決賽 大熱陳詠詩勤操fit爆

港姐2025︱7號施宇琪抽中試戴后冠 1號李尹嫣膺友誼小姐

【明報專訊】《2025香港小姐競選決賽》今晚舉行，14名候選佳麗爭奪冠軍寶座。她們昨日穿上三點式泳裝綵排，即場互選「友誼小姐」，由上屆友誼小姐王汛文公布①李尹嫣奪得，⑦施宇琪則抽中試戴后冠，由上屆港姐冠軍倪樂琳為她加冕。大熱⑨陳詠詩、施宇琪及④莫凡氣勢強勁，被看好三甲之選。李尹嫣、⑥朱文慧和⑧岳凡荻狀態不錯，亦有望黑馬跑出。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

施宇琪表示試戴后冠時心情緊張又凝重，不敢大動作，擔心把價值488萬元的金鑽后冠跌落地，等同損毁一層樓，她笑說：「無論賽果如何，我今（昨）日已賺了，將來可跟小孩分享戴過港姐后冠的經歷。」有指試戴后冠是好兆頭，亦有說是魔咒，她稱兩種說法難以考究，「數據上跟這些說法完全無關，我無任何感覺，會做好自己，能否得獎有太多未知數，不知要答什麼問題，又或者跣低都未定，只能聽天由命，不過我已做好準備，可以做的已做了，例如節食減肥，我好滿意自己身形」。她笑稱若被淘汰，會即時衝去便利店買大堆零食填補心靈。

莫凡盼選完港姐歎火鍋

網上人氣高企的陳詠詩稱有信心，形容選美心情興奮，期待享受舞台，不似四五歲參加競技體操國際賽時緊張到失眠，「港姐排練很緊密，沒時間做健身，但我堅持早晚各做100吓sit up鍛煉身形，也容許自己食糖果和朱古力補充能量，避免上台乏力，希望做到最好」。

莫凡對獎項沒有太大期望，怕不能放鬆，現在唯一想完騷後能歎火鍋，因參選期間一直要控制飲食，決賽前兩天容許食朱古力代餐，「排練密集，昨（前）日我覺得有少少低血糖，食少少朱古力補充能量，發現體重無變，正式比賽時都會食朱古力，希望頭腦清醒答問題」。

庄靜璟身材豐滿自詡有優勢

⑫庄靜璟與⑭何詠多是身材豐滿佳麗，但前者的腰腹太瘦，後者則現小肚腩。庄靜璟覺得身材方面有優勢，「身材是天賦，女生最重要擁有心靈美及智慧。（可有信心得獎？）到時大家睇，我的心情有點緊張，但會努力講廣東話、做好表現，希望帶出驚喜」。何詠多為選美減磅4公斤，身材改變大，「就算想再減磅都來不及，我現在身材都好靚，不想再減。（仍有小肚腩？）我有一半英國人血統，脂肪會多一點，不覺得身材輸蝕，每個人有特色，我對自己有信心」。兩人稱獲選友誼小姐的李尹嫣是佳麗的班長，為人溫柔有耐性。

李尹嫣表示平時排練習慣做領隊角色，可能讓佳麗覺得有付出，因此被封班長，笑言做班長帶一點惡，但也有友善一面，「我們好好朋友，投票前都估有幾個可能得獎，我投票給②甘詠寧，在檳城拍外景時天氣好熱，我狀態不好，她很照顧我」。朱文慧與岳凡荻同樣信心滿滿，稱最近專注排練放下緊張，相信有助發揮。

蔡華英：無獎都開心

③蔡華英開心見到自己成長和進步，面對決賽沒半點緊張感覺。相對她的爸爸就十分緊張，被發現到文武廟為女兒祈福，又向網民拉票，蔡華英說：「爸爸不緊張，見到我上台好興奮好開心。（他為你祈求攞冠軍？）我無問，不知他花多少錢，如果攞到獎會好開心，無獎都可以，能參選港姐已好開心。」她透露爸爸及嫲嫲會入場支持，身在英國的媽媽和其他親友會看電視直播，隔空為她打氣。

倪樂琳心水莫凡袁文靜

倪樂琳與王汛文快將卸任，但沒有不捨。倪樂琳表示把責任交給下一任港姐，有卸下重擔感覺，「卸任講辭寫好後，公司可能會有少少改動，打算將原稿放上網分享」。王汛文相信卸任後仍會跟同屆港姐保持聯絡，也期待以觀眾身分欣賞師妹們比賽。問她們的心水佳麗？倪樂琳說：「誰能奪冠要睇才藝及臨場問答環節表現，單睇外形，我喜歡莫凡這類型的女仔，⑬袁文靜性格好和身材比例都很好。」王汛文表示對莫凡、⑤曾閱遙有點偏愛。

相關字詞﹕蔡華英 庄靜璟 莫凡 陳詠詩 施宇琪 李尹嫣 王汛文 倪樂琳 2025香港小姐競選決賽

