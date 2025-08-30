明報新聞網
娛樂

【開箱】《愛麻夫人上映中》 1980年代韓國女演員悲歌

【明報專訊】影視串流平台Netflix本月22日推出韓劇《愛麻夫人上映中》，以1980年代韓國影壇為背景，描述著名女星與女新人合演情色電影《愛麻夫人》，過程中經歷不少掙扎與苦難。《愛》劇有不少情慾戲，在韓國被列為「19禁」，即未成年人士不准觀看，未知是否因此令收視未如理想，上架首周在Netflix全球收視榜十大不入。

經典情色韓片拍攝經過

《愛麻夫人上映中》講述1980年代韓國情色電影誕生的過程；紅星鄭嬉蘭（李荷妮飾）拿下國際電影節最佳女主角殊榮，凱旋回歸，經理人兼監製具龍淏（陳善圭飾）送來新片《愛麻夫人》劇本，內容全是性愛場面，嬉蘭愈看愈生氣，自覺今時不同往日，不想再演無謂的裸露戲，於是計劃反抗。具龍淏絕非省油的燈，與鄭嬉蘭只剩下最後一部電影片約，女方不得不演，遂安排她演配角，奚落對方之餘，又能有票房保證，並挑選新演員擔正女主角「愛麻夫人」。《愛麻夫人》導演郭仁宇（趙賢哲飾）遇上夜總會舞蹈員申柱愛（方效潾飾），決定由她當女主角。

劇中提及的《愛麻夫人》是韓國經典情色電影，1982年在韓國上映，由安照英主演，當年錄得超過30萬入場人次，大受歡迎，先後開拍13部續集。安照英亦客串《愛麻夫人上映中》，扮演頒獎禮嘉賓。《愛麻夫人》在韓國被譽為經典情色電影，展現女性慾望，評價很高。另一方面，1980年代的韓國電影界對於女演員來說是黑暗時代，女星拍裸露戲幾乎必然，「性招待」也是常態。劇中講具龍淏開拍《愛麻夫人》之前，向當時的電影審查局遞交劇本，甚至送錢賄賂官員，仍不獲准開拍，具龍淏於求助有權勢者，安排申柱愛「性招待」政府高官。

此劇最大看點是鄭嬉蘭與申柱愛之間的關係，前者雖然是頂級明星，身光頸靚、萬千寵愛，其實走紅之前也演過無數次裸露戲，也曾被要求「性招待」。申柱愛就像重複鄭嬉蘭的過去，後者不想對方走自己的舊路，最初假裝無理取鬧，拒絕與申柱愛合作，指摘她不會演戲，慢慢才開始接受對方。申柱愛出身貧窮，不想長期待在家照顧父親及幾名兄長，於是離家出走，一次短暫的演戲經驗，促使她以演員為夢想，雖不介意裸露演出，卻無法接受出賣肉體。

《愛麻夫人上映中》花了許多篇幅描寫女性在影壇遭遇的苦難，結局沒刻意迎合現代觀眾，讓兩女主角創造奇蹟，改變歪風。最後鄭嬉蘭與申柱愛合力完成不只有裸露戲的《愛麻夫人》，柱愛人氣急升，但她依舊收到需要裸露的劇本，甚至呼應第一集嬉蘭接到《愛麻夫人》劇本時的場面。兩女堂堂正正對抗不公義的勇氣，很有當今的女權特色。

李荷妮出色 演活霸氣紅星

扮演鄭嬉蘭的李荷妮從造型到演技都出色，既優雅又強勢的表現，演活霸氣女星一角。首次拍劇的方效潾，演技不差，但外表過於平凡，令角色不起眼。全劇最搶鏡是飾演具龍淏的陳善圭，化身令人討厭只顧賺錢的電影監製。

《愛麻夫人上映中》以1980年代韓國為背景，復古道具及服裝同樣是看點，描述電影《愛麻夫人》拍攝過程時，出現戲中戲場面，並以菲林形式呈現，充滿復古效果。

相關字詞﹕韓劇 方效潾 李荷妮 愛麻夫人上映中 開箱

