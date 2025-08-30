愛瑪史東演光頭「外星人」再爭影后 佐治古尼患鼻竇炎 帶病現身首映禮

今年威尼斯影展Netflix共3片入圍主競賽單元，分別是《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）的新版《科學怪人》（Frankenstein），以及《拆彈雄心》嘉芙蓮碧格露（​Kathryn Bigelow）執導的《炸藥屋》（A House of Dynamite），《影星傑凱利》則打頭陣登場。

影迷突破社交距離

據美媒報道，佐治古尼感染了鼻竇炎，因而缺席《影星傑凱利》記者會，前晚回復狀態，帶同人權律師太太艾瑪（Amal Clooney）會合劇組，包括導演諾亞鮑伯（Noah Baumbach），以及有份演出的《球場古惑仔》阿當辛迪拿（Adam Sandler）、《小謊言》羅拉丹（Laura Dern）、《晨早直播室》比利告魯杜（Billy Crudup）、《三人要守密，兩人得死去》伊芙曉遜（Eve Hewson）、《光豬舞壯士》萊莉基奧（Riley Keough）、編劇兼演員愛美莉莫緹瑪（Emily Mortimer），導演諾亞鮑伯的太太兼《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）亦客串一角，因此現場星光熠熠。據美媒報道，現場下雷雨，佐治古尼可能顧慮到細菌散播，因此跟其他演員保持社交距離，但未幾即與傳媒互動，被熱情影迷簇擁，握手、擁抱甚至親吻臉頰，又樂意為粉絲簽名；入場後更與評審團主席阿歷山大比恩（Alexander Payne）擁抱後才就座。

《影星傑凱利》講述佐治古尼扮演著名演員，跟阿當辛迪拿飾演的經理人展開歐洲之旅，並反思彼此人生的抉擇、關係與意義。據美媒報道，電影劇終，現場觀衆起立鼓掌10分鐘，不過影評有彈有讚，有認為導演諾亞鮑伯今次表現只屬中等，但亦有人看好佐治古尼有機會入圍來年奧斯卡，又指慣演喜劇的阿當辛迪拿今次收起笑臉飾演忠心耿耿的經理人，表現令人眼前一亮。《影》片預計今年12月在Netflix上架。

愛瑪史東被掌聲感動眼濕濕

兩屆奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的《Bugonia》，改編自2003年韓片《拯救綠色星球！》，是主競賽單元入圍電影之一，亦是她繼《爭寵》、《可憐的東西》及《憐憫的種類》後，第四度與導演尤格藍西莫合作。除了愛瑪，該片還有《犬山記》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）、艾登戴比斯（Aidan Delbis）及《叻女掌門人》雅麗茜亞蕭華史東（Alicia Silverstone）主演。

《Bugonia》最新預告片前日同時曝光，故事講述愛瑪史東扮演大企業行政總裁，被兩名陰謀論者綁架，認為她是派來毁滅地球的外星人。預告片段中，謝西派蒙斯和艾登戴比斯扮演綁架者，愛瑪表現強悍，但依然遭他們打針昏倒，醒來後被綁起，本來的長髮全剪掉，愛瑪的光頭造型曝光。

據美媒報道，《Bugonia》放映完畢，現場觀衆起立鼓掌長達6分鐘，愛瑪史東感動到眼濕濕，當看到有觀衆在場內舉牌寫有「愛瑪，你願意和我跳舞嗎？」她又隨即破涕為笑。

另外，《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導非競賽片《After the Hunt》，將在水都舉行世界首映，講述大學校園性醜聞，魯卡昨率領主角茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、安德魯加菲（Andrew Garfield）、阿優艾德比利（Ayo Edebiri）及嘉兒施維尼（Chloe Sevigny）等現身記者會。