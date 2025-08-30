【娛樂場】《傾家．入宅》 收納師分享執屋心得

將家居區分不同風格

每個家庭都有不同需要，Kaye會將家居區分不同風格，她說︰「好處係有唔同主題同功能，普通人得一個『me time』嘅地方，我就有5個。」節目會邀請不同嘉賓以家居示範，由收納師Kaye提供意見，上周嘉賓是單親媽咪莊韻澄，有4歲兒子還有5隻貓，收納師有人貓共融的最佳建議。《傾家．入宅》暫時只有4集，這類屬「益智」節目，給觀眾參考與啟發，應可長做長有。

廖慧儀跟《明報》分享主持《傾家．入宅》獲啟發，她說：「我都有唔夠地方擺嘢嘅煩惱，本身都好有條理，但點執啲衫都係唔夠位擺，尤其係啲瑜伽衫褲、跑步衫褲，我真係乜嘢顏色嘅衫都有，應該超過100件，我要每個月大執一次，有啲可能一次都未著過，會再睇下有無嘢可以丟或送畀人。藝人拍節目或出活動需要好多新衫出鏡，以前都會經常買衫，但現在會盡量借衫。」

廖慧儀：學識點幫人執屋

廖慧儀續道：「執自己屋企唔難，點樣幫人哋執屋，喺節目入面學得最多，之前我做義工，去過長者或行動不便人士屋企幫手執屋做清潔，有想過其中有學問，拍呢個節目先知道真係要學，正如Kaye所講，收納方法好多時要視乎屋主平時嘅生活習慣同喜好，下次再去幫公公婆婆執屋，除咗幫佢哋斷捨離外，都要同佢哋傾多啲偈，了解多啲佢哋嘅習慣，製造一個me time空間，提升生活質素。好多人都不自覺建立咗囤積嘅壞習慣，有一部分係覺得呢啲物件喺心靈上有陪伴嘅作用，有心靈寄託，所以留住呢啲唔再用嘅物品，但其實有部分囤積狂好想解決呢個問題，只不過無從入手。節目最啟發到我嘅地方，係收納師嘅工作意義係大於純粹幫一個人執拾物件，佢哋幫緊人去解決囤積嘅問題，甚至幫人重新生活，都係幾感動嘅事。」

陳若思：設收納系統節省空間

陳若思說：「覺得大部分香港人都會為儲物空間不足煩惱，我都唔例外，要學點樣收納，盡量節省空間。我買得最多係公仔同衫，首先要設定一個收納系統，每次用完都知道放返邊度，同時要善用收納工具，幫自己保持整齊。」

《傾家．入宅》 TVB Plus（82台）

逢周一晚9點半及周二晚9點35分