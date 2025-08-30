明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《傾家．入宅》 收納師分享執屋心得

【明報專訊】居住空間有限但購買慾或收藏慾難滿足，囤積成癮甚至影響活動空間，成為不少人的問題，「斷捨離」是解決方法。拍攝野外真人騷《港女野人》的陳若思、廖慧儀、胡美貽與何泳芍有新任務，化身「收納達人」主持《傾家．入宅》，節目請來全職收納師Kaye分享心得，以有涯的空間，收納無涯瑣碎物。對於愛收藏的人士，佈置着重如何放置與展示心頭好；有孩子的家庭會於規劃家中設計時，重點考量子女的成長。

將家居區分不同風格

每個家庭都有不同需要，Kaye會將家居區分不同風格，她說︰「好處係有唔同主題同功能，普通人得一個『me time』嘅地方，我就有5個。」節目會邀請不同嘉賓以家居示範，由收納師Kaye提供意見，上周嘉賓是單親媽咪莊韻澄，有4歲兒子還有5隻貓，收納師有人貓共融的最佳建議。《傾家．入宅》暫時只有4集，這類屬「益智」節目，給觀眾參考與啟發，應可長做長有。

廖慧儀跟《明報》分享主持《傾家．入宅》獲啟發，她說：「我都有唔夠地方擺嘢嘅煩惱，本身都好有條理，但點執啲衫都係唔夠位擺，尤其係啲瑜伽衫褲、跑步衫褲，我真係乜嘢顏色嘅衫都有，應該超過100件，我要每個月大執一次，有啲可能一次都未著過，會再睇下有無嘢可以丟或送畀人。藝人拍節目或出活動需要好多新衫出鏡，以前都會經常買衫，但現在會盡量借衫。」

廖慧儀：學識點幫人執屋

廖慧儀續道：「執自己屋企唔難，點樣幫人哋執屋，喺節目入面學得最多，之前我做義工，去過長者或行動不便人士屋企幫手執屋做清潔，有想過其中有學問，拍呢個節目先知道真係要學，正如Kaye所講，收納方法好多時要視乎屋主平時嘅生活習慣同喜好，下次再去幫公公婆婆執屋，除咗幫佢哋斷捨離外，都要同佢哋傾多啲偈，了解多啲佢哋嘅習慣，製造一個me time空間，提升生活質素。好多人都不自覺建立咗囤積嘅壞習慣，有一部分係覺得呢啲物件喺心靈上有陪伴嘅作用，有心靈寄託，所以留住呢啲唔再用嘅物品，但其實有部分囤積狂好想解決呢個問題，只不過無從入手。節目最啟發到我嘅地方，係收納師嘅工作意義係大於純粹幫一個人執拾物件，佢哋幫緊人去解決囤積嘅問題，甚至幫人重新生活，都係幾感動嘅事。」

陳若思：設收納系統節省空間

陳若思說：「覺得大部分香港人都會為儲物空間不足煩惱，我都唔例外，要學點樣收納，盡量節省空間。我買得最多係公仔同衫，首先要設定一個收納系統，每次用完都知道放返邊度，同時要善用收納工具，幫自己保持整齊。」

《傾家．入宅》 TVB Plus（82台）

逢周一晚9點半及周二晚9點35分

相關字詞﹕何泳芍 胡美貽 陳若思 廖慧儀 傾家．入宅

上 / 下一篇新聞