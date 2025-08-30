明報新聞網
娛樂

蘇雅琳曬馬甲線 王家晴婚紗Look搶鏡 COLLAR亞博騷勁歌熱舞 落台互動觀眾high爆

COLLAR開騷 Ivy曬馬甲線 王家晴婚紗Look 芯駖性感登場

【明報專訊】女團COLLAR一連兩場《“GAME ON”LIVE 2025》演唱會前晚於亞博開鑼，7名成員以多個性感造型上陣，連場勁歌熱舞炒熱全場氣氛。她們又走落台與觀眾互動，令全場high爆，不少觀眾湧到副舞台，COLLAR勸喻觀眾返回座位，免第2場要取消落台環節。隊長沈貞巧（Gao）談到今次演唱會主題，稱希望帶給大家正能量。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

COLLAR首場演唱會獲江若琳與老公蕭唯展，廖子妤、許廷鏗、陳健安、香胤宅、樂隊ROVER成員王希晉和陳鎮亨（亨仔）、Nowhere Boys成員Van等捧場。衣著性感的COLLAR開場時從升降台彈出、跳唱《Call My Name!》揭開序幕，她們整晚換上多套靚衫，演繹多首快歌，全場粉絲興奮尖叫及站起跳舞。苦練身形的蘇雅琳（Ivy So）著露腰裝突顯馬甲線，許軼（Day）就不慎露出小腩肉，相映成趣。王家晴（Candy）的婚紗Look甚搶鏡，李芯駖穿上Deep V襯衣表演勁歌熱舞。

成員獨唱各有特色

其間7名成員落台握手、玩噴泡槍及派飛吻，又走到副舞台表演，不少觀眾都湧向副舞台，COLLAR見狀立即勸喻：「大家先返回座位，否則尾場就不能做這個環節。」

一眾成員獨唱環節，邱彥筒（Marf）和Ivy So分別跳唱英文歌《The Hanging Tree》和日文歌《Kirari》，反應甚佳，之後Day獻唱《Toxic till the end》，李芯駖彈結他唱《Creep》，Candy與陳泳伽（Winka）分別演繹李幸倪的《白夜行》及陳蕾的《妖治時代》，Gao獨唱日文歌《Good-bye days》，各有特色。

大合照答謝觀眾

隊長Gao演唱會尾聲答謝觀眾支持，稱COLLAR已施展渾身解數，又指演唱會以GAME ON做主題，是希望帶出正能量給大家，「遊戲會令大家想到輸贏，人生就好似一場遊戲，如何玩下去不會輸，最後點都會贏，今（前）日我們站在台上為大家表演，分享喜歡的事情，希望影響到大家有一刻覺得『我都想做好這件事』，我們就會好開心，Game On，Never Game Over。」COLLAR臨離台前再向觀眾大派飛吻。演唱會晚上10時30分結束，觀眾不肯離開，COLLAR再上台，但表示已沒有歌唱，於是跟全場觀眾大合照答謝。

沈貞巧（Gao） 王家晴（Candy） 蘇雅琳（Ivy So） 女團COLLAR

