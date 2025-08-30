周家蔚與3男夜蒲傳婚變 洪天明撐太太：一直為家庭付出

洪：夫妻感情一向OK

早前周家蔚被影到跟3名男性夜蒲，被傳婚姻現危機。洪天明為太太抱不平，稱太太一直為家庭付出，照顧他和小朋友，甚至為此放棄不少個人追求。周家蔚說以前看到這些新聞會不開心及喊，現在已沒感覺，最重要做好本分，自己知什麼一回事便可以，反而朋友擔心，叫她別看這些評論。洪天明覺得現時的新聞未有求真，已傳播得太快，大家都信以為真，只有身邊人才知道真相。現時夫妻一起做生意，感情是否更穩固？洪天明說感情一向OK，太太以前較緊張容易發脾氣，結婚多年已沒什麼要擔心。周家蔚認同，自言已一把年紀，出現這些新聞，大家都不會怪責對方。

周家蔚剛度過42歲生日，問洪天明有何表示？他笑說：「送個人給她，返港跟她慶生後再返內地工作。」周家蔚生日前夕與「七魔女」佘詩曼、湯盈盈等去泰國旅行慶祝，近兩年生日都未見文頌嫻現身，傳兩人不和？周家蔚說：「我要澄清，我們沒有不和，她有工作缺席，不會因此影響感情，大家是一世姊妹。」

稱洪金寳弄孫為樂好開心

洪金寳最近消瘦不少，很多人關心他的健康狀况？洪天明說：「爸爸身體OK，好勤力、好聽話，亦會戒口，但有時都為食，尤其見到兩個孫，會問他們想吃什麼，然後一起吃，現在弄孫為樂好開心。去年兩個仔陪爺爺去澳洲，我沒同行，爸爸教兩個孫煮飯。」周家蔚表示自兩子出世後，三代人拉近了距離。

段偉倫離世，洪天明稱剛收到消息，感突然及可惜，「我剛從加拿大回港發展時，大家時常見面，但近年我在內地工作，已多年沒見面，聽聞他身體欠佳」。

