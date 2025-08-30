朴寶劍抵港 友善親民冧爆粉絲 無預警「突襲」旺角應援咖啡店

粉絲為見偶像企足12小時

粉絲拉起橫額又帶備相片、花束及手幅到場應援，排頭位的粉絲透露前日早上10時已到達現場霸位，為見朴寶劍一面企足12小時，雖然感疲累，但也值得，最開心是買到見面會門票。她們期待見面會上有驚喜：「好掛住Oppa，已6年沒見，希望有機會聽到他唱廣東歌，不過只要是他唱，任何一首歌也沒所謂。就算他不懂唱，由我們唱、他彈琴伴奏都可以。」

朴寶劍乘坐的航班前晚約10時半抵港，半小時後跟數名隨行工作人員從特別通道步出，他穿白色長袖恤衫及深灰色西褲，戴上黑色口罩，手拿掛有Labubu公仔的行李袋。粉絲見朴寶劍現身即起哄尖叫，他友善向四周粉絲揮手又禮貌鞠躬；他見到粉絲熱情歡呼，即主動行近粉絲區，親手接過花束又簽名，讓粉絲任影，停留簽名約5分鐘後，朴寶劍登上七人車，但未有即時離開，他調低車窗，向對面馬路的粉絲揮手打招呼，展現親民作風；由出閘到登車全程大概10分鐘，朴寶劍𧨾得粉絲超開心，更有粉絲取得偶像親筆簽名興奮得即場展示。

朴寶劍昨午到旺角西洋菜街拍片，在毫無預警下「突襲」一家粉絲籌辦的應援咖啡店，在場粉絲見到朴寶劍均開心到尖叫。朴寶劍參觀完應援咖啡店後為粉絲簽名。

記者：林蘊兒