許光漢七夕來港谷新戲 退伍首現身 傳拍《尚氣2》感匪夷所思 否認成立工作室

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

許光漢與袁澧林活動後一起接受訪問。許光漢表示見到很多粉絲現身支持感開心，不過自己很久沒在大眾面前出現，心情也有點緊張。退伍後首次出席公開活動，是否不習慣？他承認不習慣，見到攝影師感覺不太真實。問到工作是否已排得滿滿？他稱是，3星期後便要入組拍戲。

許：進軍荷李活不是想便可以

對於有傳會成立自己的工作室？許光漢說：「報道誇張了，不同年紀有不同位置，我沒密謀開工作室，跟大家還是一起努力。」傳拍《尚氣2》？他覺得匪夷所思，「說到好似真的一樣，我沒獲邀約演出，但我會繼續努力，有機會也希望參與盛會。（想進軍荷李活？）隨緣吧，不是想便可以。（有傳在服兵役期間勤學英文，將會拍西片？）服役期間有很多時間讀書，除了英文，我也有學其他語言」。

袁澧林分享許光漢服役時趣事，稱他與兵哥們一起刷牙後，會將牙擦向同一方向擺放。問許光漢為何這樣做？他說：「因為整齊會加分，還會多數小時的假期。（退伍後是否變壯了？）是的，我胖了兩三公斤，現在要開始努力健身減肥。」

袁澧林要追趕張姐 剪相同髮型

張艾嘉（張姐）獲釜山國際電影節頒發「山茶花獎」，他們替對方高興，袁澧林說：「之前大家去張姐家中吃飯，也好奇問她將一生奉獻給電影，拿過那麼多獎項，現在再獲獎是什麼心情？她回答開心，但淡淡然。」張姐值得學習？她笑稱有50年時間追趕，「現在先追趕張姐髮型，我不知醜，將髮型剪到跟張姐一樣」。許光漢說她們兩個髮型真的很像。戲中與袁澧林有兩場接吻戲，會否擔心引起「許太」不滿？許光漢覺得沒問題，他們都是專業演員。袁澧林笑說：「我也好奇台下的許太是單身還是已有另一半，所以都祝她們找到好好的另一半。（已找到另一半？）電影是我另一半。」許光漢說現在沒有另一半，「將來會有吧，沒有太悲傷！」電影在中秋檔期上映，若票房過千萬會否派福利答謝觀眾？袁澧林笑稱男演員愛騷肌派福利。許光漢笑說自己只有贅肉，會很有誠意地答謝大家。

張艾嘉忙監製工作 辭演醫生角色

張艾嘉透露許光漢看了劇本即答應演出，因演員都希望遇到好劇本。許光漢和袁澧林說張艾嘉很照顧演員，經常煮美食慰勞他們？她稱該片上山下海拍攝，並要在短時間內完成，一眾演員都好辛苦，自己也是演員出身，希望他們吃得好一點和吃得飽。

導演龔兆平大讚許光漢專業，帶病仍主動堅持拍了數天，又爆戲中醫生一角原本找張姐演出，但遭對方一口拒絕，因監製要兼顧的事情太多。對票房可有信心？張艾嘉稱已盡力，希望觀眾入場欣賞。龔兆平認為入戲院才能感受到世界觀。

親赴釜山領「山茶花獎」兼出席講座

談到獲「山茶花獎」，張艾嘉稱收到消息時有點驚訝，「《他年她日》入選釜山國際電影節Open Cinema單元，能將電影帶到當地已很開心，估不到自己還有獎攞，很榮幸」。她稱現在愈來愈多女性導演和編劇，若她繼續做下去，可以鼓勵她們，有熱情就繼續堅持。她說會親身到釜山領獎，到時也會有些講座，都是從女性觀點出發。談到袁澧林以她為學習對象，先由頭髮開始，剪了個跟她一樣的髮型？張艾嘉大讚對方愈來愈靚女。

