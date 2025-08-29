【開箱】《夢想成為律師的律師們》 師徒合情合法伸張正義

法律高材生加入訴訟組

香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看的《夢想成為律師的律師們》，由《我的完美秘書》金宰洪執導及新人朴美賢編劇。除了李鎮旭，還有《匙來勝利組》鄭彩娟及《絕命案中案》李學周主演，卡士不算強，但收視由首集3.7%倍升至最高8.6%，在同時段收視稱冠，在Netflix全球非英語節目收視榜最高位至亞軍，被視為為近期韓劇「黑馬」。

故事講述以法律學院第一名畢業的新晉律師姜孝敏（鄭彩娟飾），受聘於大型律師事務所「律林」，隨即成為「律林」新星，多個部門皆想招攬她，然而孝敏只想加入有開工無收工，且沒有任何特殊福利及前途的訴訟組。組長尹錫勳（李鎮旭飾）非常嚴格且冷漠，不喜歡面試遲到、蓬頭垢面的孝敏，卻欣賞她獨到的法律分析及理解能力，最終接納她加入訴訟組。

此劇角色設計有別於一般韓劇，如姜孝敏加入「律林」後，原以為只是空有正義感兼不懂人情世故的新人，其實她的工作能力無可挑剔，能夠精準寫出狀書；單看一份能源企業股東簡報，便察覺該企業被某溫泉店盜電。但孝敏始終入世未深；第4集講述錫勳接下父親虐兒案，他否認虐兒，想反告舉報他的家務助理誹謗，孝敏聽取家務助理的證供後，深信父親曾虐兒，甚至打算違反保密協議舉報對方，當孝敏發現家務助理有盜竊前科時，即懷疑自己的信念，教導她的錫勳說：「良好巿民不等於不會犯法，有前科者也不等於會說謊。」

李鎮旭演出具說服力

錫勳為人冷漠但極具工作能力，表面上為客戶爭取最大權益，其實他很懂得用法律來伸張正義及保護弱勢社群，即使沒有拒絕為委託人辯護，他會透過其他訴訟來「懲罰」犯法的委託人，角色鮮明討好兼有血有肉。工作以外，錫勳原本婚姻生活愉快，但妻子隱瞞他，接受墮胎手術，導致兩人感情破裂，錫勳開始孤獨生活；更痛苦的是前妻與他的高中同學再婚，還將迎來第一胎。李鎮旭西裝筆挺化身精英律師，十分適合其形象及氣質，角色也具說服力，演來游刃有餘，也有助觀眾投入劇情。鄭彩娟的演技相形見絀，表情略嫌生硬，還有很大進步空間。

《夢想成為律師的律師們》的案件也具看點，圍繞不同類型的愛，譬如戀人、夫妻、親子，以及偽裝成愛的暴力等。訴訟過程中滲透一些人生哲理，如「學習法律就該用法律來思考，而不是常理或常識」；還指出「人們心靈受創達到頂峰時，會想起訴訟，他們希望法律能夠保護自己」。

另外，此劇韓國劇名加入英語「Esquire」，以縮寫「ESQ.」出現在律師名字的後面，可視為對律師的尊稱；劇中尹錫勳向新人說明這英文字的意思，希望他們能成為配得起這個尊稱的律師。