明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《夢想成為律師的律師們》 師徒合情合法伸張正義

【明報專訊】韓國有不少律政劇名作，如《非常律師禹英禑》、《好搭檔》及《瑞草洞》等，有線頻道JTBC本月2日推出《夢想成為律師的律師們》，由《魷魚遊戲3》李鎮旭主演，講述冷漠但優秀的高級律師帶領缺乏實戰經驗的新晉律師的故事；單看故事大綱，似乎與《好搭檔》十分相似，同樣是律政師徒之間的成長，《夢》劇優點在於劇情夠爽快，每集一案，處理得乾淨利落。

法律高材生加入訴訟組

香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看的《夢想成為律師的律師們》，由《我的完美秘書》金宰洪執導及新人朴美賢編劇。除了李鎮旭，還有《匙來勝利組》鄭彩娟及《絕命案中案》李學周主演，卡士不算強，但收視由首集3.7%倍升至最高8.6%，在同時段收視稱冠，在Netflix全球非英語節目收視榜最高位至亞軍，被視為為近期韓劇「黑馬」。

故事講述以法律學院第一名畢業的新晉律師姜孝敏（鄭彩娟飾），受聘於大型律師事務所「律林」，隨即成為「律林」新星，多個部門皆想招攬她，然而孝敏只想加入有開工無收工，且沒有任何特殊福利及前途的訴訟組。組長尹錫勳（李鎮旭飾）非常嚴格且冷漠，不喜歡面試遲到、蓬頭垢面的孝敏，卻欣賞她獨到的法律分析及理解能力，最終接納她加入訴訟組。

此劇角色設計有別於一般韓劇，如姜孝敏加入「律林」後，原以為只是空有正義感兼不懂人情世故的新人，其實她的工作能力無可挑剔，能夠精準寫出狀書；單看一份能源企業股東簡報，便察覺該企業被某溫泉店盜電。但孝敏始終入世未深；第4集講述錫勳接下父親虐兒案，他否認虐兒，想反告舉報他的家務助理誹謗，孝敏聽取家務助理的證供後，深信父親曾虐兒，甚至打算違反保密協議舉報對方，當孝敏發現家務助理有盜竊前科時，即懷疑自己的信念，教導她的錫勳說：「良好巿民不等於不會犯法，有前科者也不等於會說謊。」

李鎮旭演出具說服力

錫勳為人冷漠但極具工作能力，表面上為客戶爭取最大權益，其實他很懂得用法律來伸張正義及保護弱勢社群，即使沒有拒絕為委託人辯護，他會透過其他訴訟來「懲罰」犯法的委託人，角色鮮明討好兼有血有肉。工作以外，錫勳原本婚姻生活愉快，但妻子隱瞞他，接受墮胎手術，導致兩人感情破裂，錫勳開始孤獨生活；更痛苦的是前妻與他的高中同學再婚，還將迎來第一胎。李鎮旭西裝筆挺化身精英律師，十分適合其形象及氣質，角色也具說服力，演來游刃有餘，也有助觀眾投入劇情。鄭彩娟的演技相形見絀，表情略嫌生硬，還有很大進步空間。

《夢想成為律師的律師們》的案件也具看點，圍繞不同類型的愛，譬如戀人、夫妻、親子，以及偽裝成愛的暴力等。訴訟過程中滲透一些人生哲理，如「學習法律就該用法律來思考，而不是常理或常識」；還指出「人們心靈受創達到頂峰時，會想起訴訟，他們希望法律能夠保護自己」。

另外，此劇韓國劇名加入英語「Esquire」，以縮寫「ESQ.」出現在律師名字的後面，可視為對律師的尊稱；劇中尹錫勳向新人說明這英文字的意思，希望他們能成為配得起這個尊稱的律師。

相關字詞﹕鄭彩娟 李鎮旭 韓劇 夢想成為律師的律師們 開箱

上 / 下一篇新聞