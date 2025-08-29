PSY涉違法找他人代領安眠藥

根據韓國現行法例，病人必須親身接受醫生診斷，才能獲得處方精神科藥物。除非患者沒有意識等特殊情况，否則精神科藥物禁止他人代領，應由患者本人直接取藥，即使他人代領藥物，也只許親屬或註冊護士。如果違反可判處1年以下有期徒刑或1000萬韓圜（約5.6萬港元）以下罰款。

PSY方面承認曾找經理人代領精神科藥物，「這是明確的錯誤與過失，對不起」。PSY解釋：「被診斷為慢性睡眠障礙，在醫護人員處方下服用安眠藥，沒找人代替應診，因疫情及工作繁忙等原因，以非面對面方式應診，但曾找其他人代領處方藥物。」醫院方面稱案件正在調查中，不便回應，但否認相關指控。

另一方面，PSY在韓國舉行的「濕身騷」《Summer Swag 2025》合共16場，本月24日完成光州最後一場。