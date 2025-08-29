威尼斯影展開幕 哥普拉出院首露面頒獎予導演荷索 佐治古尼身體不適缺席飯局記者會

以導演阿歷山大比恩為首的主競賽評審團，將與成員包括《我生如是繼續》巴西金球影后法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）、《菩提樹籽》伊朗導演拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof）、《風流一代》內地女星趙濤等選出最高榮譽金獅獎誰屬，前日並出席了記者會。此前，數百名電影人及藝術家呼籲威尼斯雙年展及其影展「譴責以色列政府和軍隊在加沙持續對巴勒斯坦種族清洗」；又呼籲取消對《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）及《戰狼300》謝拉畢拿（Gerard Butler）的邀請，指兩人公開支持以色列，他倆主演《潛水鐘與蝴蝶》導演朱利安舒拿堡（Julian Schnabel）新片《In the Hand of Dante》，將在威尼斯世界首映。

評審主席被問對加沙立場

20分鐘記者會，阿歷山大比恩被問了3次有關影展對加沙立場的問題，最後交回影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）回答，後者稱被要求拒絕邀請部分藝人，「但我們不會這麼做」；他強調影展方面從沒猶豫過明確表達對加沙及巴勒斯坦所發生之事感到悲痛，尤其無辜平民與兒童的死亡。當被問及對加沙人道危機的看法時，阿歷山大表示「對這個問題有點措手不及」，稱來此是當評審和談電影，「我的政治觀點相信和你們許多人一致」。另外，談到串流平台興起讓戲院觀衆減少，他稱仍偏愛上戲院，但承認有時也會被居家觀影的便利所誘惑。

今年的開幕電影是《羅馬浮世繪》保路蘇雲天奴（Paolo Sorrentino）執導意大利片《La Grazia》，同時入圍主競賽單元，故事講述年邁政客卸任前決定處理兩宗特赦案件。吸引金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《隔壁的房間》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、德國名模Heidi Klum及女兒Leni等捧場。本月初在羅馬入院留醫的哥普拉，據報接受了心臟手術，相隔不足一個月跟荷索夫婦手牽手亮相紅地氈，看來有點虛弱；開幕禮上哥普拉把榮譽金獅獎頒給荷索，現場又放映了後者作品如《天譴》、《陸上行舟》、《熊人》、《我的野蠻好友》等片段。現年86歲的哥普拉致辭時大讚小他3歲的荷索，「如果有人能超越荷索，我願意吃掉我的帽子」。荷索則感謝對方多年的友情，稱曾在哥普拉發三藩市住所撰寫《陸》片劇本，而且哥普拉是他與現任太太Lena的媒人，兩人已結婚超過30年。

佐治古尼連續兩年參展

另一方面，佐治古尼繼去年《孤狼同謀》後連續兩年參與威尼斯影展，今次主演的的《影星傑凱利》更入圍主競賽單元，由《婚姻故事》諾亞鮑伯（Noah Baumbach）執導，兩人和同片拍檔阿當辛迪拿（Adam Sandler）與羅拉丹（Laura Dern）前日已抵達水都。據美媒報道，佐治周三突然感到不適，經多方建議決定提前離開，返回住所休息，希望情况好轉，可以應付昨日密集的行程安排，包括記者會及首映禮。據Hollywood Reporter報道，他原定周三晚上與《影星傑凱利》劇組及影視串流平台Netflix高層如聯席行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）出席私人晚宴，因抱恙被迫缺席。巧合的是《孤狼同謀》導演鍾華斯（Jon Watts）去年感染新冠病毒而缺席首映，要佐治跟另一男主角畢彼特（Brad Pitt）獨撐大局。《影星傑凱利》講述佐治古尼扮演著名演員，跟阿當辛迪拿飾演的經理人展開歐洲之旅，並反思彼此人生的抉擇、關係與意義。

事實上，不少參展劇組已抵達水都，包括《可憐的東西》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導參賽片《Bugonia》女主角愛瑪史東（Emma Stone）、《After the Hunt》茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）等。