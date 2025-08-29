【娛樂場】合演新歌《戀愛BB班》MV Michael C慘捱Idol Girls打鬧

Michael C今次與新音樂拍檔Daniel Toh攜手作曲、編曲《戀愛BB班》，對方兼任監製，林雨辰填詞，合力打造一堂別開生面的「戀愛課程」。Michael C與Daniel Toh在一次演出中結緣，二人一拍即合，「Daniel Toh好正，我們喜歡的vibe好接近，所以合寫歌好smooth。創作melody不需10分鐘就完全呈現我們想要的成品」。

Michael C透露跟Daniel Toh近期同樣偏愛日系音樂風格，因此由demo開始，便以日本melody line為藍本，創作過程默契十足，愉快而高效。《戀愛BB班》MV以校園生活為背景，講述Michael C投入籃球特訓，正如愛情初哥重新學習。為增添青春熱血氣氛，特別邀來3名Idol Girls偶像女生助陣，Anesa（莊嘉詠）與Cherrie（黃小倬）飾演啦啦隊成員，Melanie（黃可盈）演嚴厲教練。

由朝鬧到晚 Melanie變「老牛聲」

Anesa最難忘要揮拳毆打Michael C，「一開始不敢落手，但導演話要交戲，唯有盡力演」。Cherrie取笑隊友：「你好似幾enjoy喎！」Melanie要全程喝駡Michael C，拍到變「老牛聲」，「我平時好溫柔㗎！今次第一次由朝鬧到晚，真係鬧到冇氣」。

Michael C呻攰過做gym

MV中有不少搞笑蝦碌鏡頭，Michael C自覺現實中比較正經，與滑稽形象完全相反，拍攝時要比平時更「放」，展露活潑幽默一面。講到MV中的籃球訓練，Michael C得戚表示輕鬆，之後又「縮沙」笑說：「本身以為有Idol Girls陪住，會好sweet、好青春，點知一係畀人打，一係畀人鬧，仲要跳嚟跳去，真係攰過做gym。」