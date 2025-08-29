成龍前助手段偉倫離世 終年67歲 盧惠光感哀痛 協助辦後事

段偉倫曾參演亞視及無綫劇，不過最為人認識的身分是成龍前助手，他跟盧惠光曾是成龍身邊紅人，被封左右護法，更是成家班一員，參與不少成龍電影，包括《警察故事3超級警察》、《警察故事4之簡單任務》、《火拼時速2》外，還有《衝鋒隊：怒火街頭》和《無間道II》等。

傳救成龍一命成得力助手

有傳段偉倫曾在成龍醉酒時，在爆炸意外救他一命，獲信任跟隨成龍15年，後來二人不歡而散。據資料段偉倫2003年沒為成龍工作，當年他的待遇每月僅萬元，譴散費14萬，身邊朋友為他不值向傳媒爆料。

盧惠光曾斥成龍「無良僱主」，段偉倫出席公開活動時，被傳媒追問成龍是否對兄弟不好，他說：「見仁見智，十隻手指有長短，自然會有啲好、有啲中等。」問到成龍是否「刻薄老闆」？段偉倫說：「佢冇刻薄，呢個係冇定義嘅，視乎你點睇。」他稱天下無不散之筵席，事件沒有影響他與成龍的感情。

成龍不活躍於社交平台，但對曾合作的圈中人離世，他大多會在網上悼念並分享感受，早前蔡瀾逝世，成龍也有回憶跟對方昔日相處點滴，昨晚成龍的微博與Instagram未有更新。

